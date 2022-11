Kevin García lidera en solitario el Abierto Primavera

Compartir esta noticia:











Se jugó en las instalaciones del Club Social el Círculo la tercera fecha del Torneo Abierto de Primavera de Ajedrez.

En la mesa uno se enfrentaron los dos líderes hasta el momento del evento, Kevin Garcia y Joaquin Llanos. El ascendente valor local Kevin Garcia, conduciendo las piezas blancas, decantó la lucha a su favor y se hizo con el punto entero. De esta manera se subió a lo más alto de clasificación en solitario.









Los restantes resultados de la tercera fecha:

2) Diego De Marzi 1 Vs. Luis Soria 0; 3) Adolfo Olguín 0,5 Vs. Marcos Rodriguez 0,5; 4) Hugo Tarancón 0 Vs. Juan Rossi 1; 5) Sebastián Quiña 1 Vs. Axel Adamski 0; 6) Ezequiel Baez 0,5 Vs. Mateo Vera 0,5; 7) Oscar Moreno 0 Vs. Nelson Flores 1; 8) Antonio Fernandez 1 Vs. Franco Otamendi 0; 9) Tomás Antu 1 Vs. (BYE); 6) Mauro Llanos 0,5 (Sin emparejar); 7) Julián Aimaretti 0,5 (Sin emparejar); 8) Edgardo Cabezón 0,5 (Sin emparejar).

Transcurridas tres rondas, así está la tabla de posiciones:

En primer lugar en solitario y con tres puntos se ubica Kevin García. Le siguen con dos puntos y medio Diego De Marzi y Juan Rossi. Del Cuarto al séptimo lugar con 2 puntos cada uno se ubican Joaquín Llanos, Marcos Rodriguez, Adolfo Olguin y Sebastian Quiña. Del puesto octavo al catorce ,con un punto y medio, se colocan, Luis Soria, Nelson Flores, Ezequiel Baez, Mateo Vera, Mauro Llanos, Julián Aimaretti y Edgardo Cabezón. Con una unidad, del puesto quince al diecinueve, se encuentran, Hugo Tarancón, Oscar Moreno, Axel Adamski, Antonio Fernandez y Tomás Antu. Cierra con 0 unidades Franco Otamendi.

Estos serán los enfrentamientos de la cuarta ronda:

1) Juan Rossi Vs. Kevin García; 2) Joaquín Llanos Vs. Diego De Marzi; 3) Marcos Rodriguez Vs. Sebastián Quiña; 4) Mauro Llanos Vs. Adolfo Olguín; 5) Nelson Flores Vs. Julian Aimairetti; 6) Luis Soria Vs. Ezequiel Baez; 7) Mateo Vera Vs. Edgardo Cabezón; 8) Tomás Antu Vs. Hugo Tarancón; 9) Antonio Fernandez Vs. Oscar Moreno; 10) Franco Otamendi Vs. Axel Adamski.

