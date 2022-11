Ajedrez: Kevin García mantiene el liderato en el Torneo Primavera

Compartir esta noticia:











Se jugó en la sede del Club Social el Círculo la cuarta ronda del Torneo Abierto de Primavera de Ajedrez.

Transcurridas cuatro rondas, el Toayense Kevin García mantiene el liderato del Torneo con tres puntos y medio sobre 4 posibles. Invicto hasta el momento, se perfila como un serio candidato a quedarse con el título.









Los resultados de la cuarta ronda:

1) Juan Rossi 0,5 Vs. Kevin García 0,5; 2) Joaquín Llanos 1 Vs. Diego De Marzi 0; 3) Marcos Rodriguez 0 Vs. Sebastián Quiña 1; 4) Mauro Llanos 1 Vs. Adolfo Olguín 0; 5) Nelson Flores 1 Vs. Julian Aimairetti 0; 6) Luis Soria 1 Vs. Ezequiel Baez 0;7) Mateo Vera 1 Vs. Edgardo Cabezón 0; 8) Tomás Antu 0 Vs. Hugo Tarancón 1; 9) Antonio Fernandez 1 Vs. Oscar Moreno 0; 10) Franco Otamendi 0 Vs. Axel Adamski 1.

Jugadas cuatro rondas, así está la tabla de posiciones:

Primero en solitario, Kevin García con 3,5 puntos. Le siguen de cerca Joaquín Llanos, Juan Rossi y Sebastián Quiña con tres puntos cada uno. Del quinto al noveno puesto, con dos puntos y medio se ubican Diego De Marzi, Luis Soria, Nelson Flores, Mateo Vera y Mauro Llanos. Del puesto diez al catorce, con dos puntos, Hugo Tarancón, Antonio Fernandez, Axel Adamsky, Adolfo Olguín y Marcos Rodríguez. Del 15 al 17, Ezequiel Baez, Julián Aimairett y Edgardo Cabezón con 1,5 puntos. Un punto tiene Oscar Moreno y Antu Tomas. Cierra la tabla Franco Otamendi, sin unidades.

El día miércoles se jugará la quinta ronda y estos son los emparejamientos:

1) Sebastián Quiña Vs. Kevin García; 2) Juan Rossi Vs. Joaquín Llanos; 3) Diego De Marzi Vs. Nelson Flores; 4) Luis Soria Vs. Mauro Llanos; 5) Adolfo Olguín Vs. Mateo Vera; 6) Hugo Tarancón Vs. Marcos Rodriguez; 7) Axel Adamski Vs. Antonio Fernandez; 8) Julian Aimairetti Vs. Ezequiel Baez; 9) Edgardo Cabezón Vs. Tomás Antu; 10) Oscar Moreno Vs. Franco Otamendi.

