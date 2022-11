La Corte falló contra Cristina

Compartir esta noticia:











La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la designación de los representantes del Consejo de la Magistratura por el Senado de la Nación. Le dio el cargo a Luis Juez.

En un fallo político, la Corte declara la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22, por medio del cual la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al Senador Claudio Martín Doñate y, como suplente, al Senador Guillermo Snopek.









El máximo tribunal hizo lugar al recurso del senador Luis Juez, quien entendió que ese lugar de consejero le correspondía a él como representante de la segunda fuerza política. La Corte habló de “maniobra”, “ardid”, “manipulación”, “artimanias”, “artificios”, “hechos falsos”; de una actuación sin “buena fe” y un “juego de sorpresas”.

La Corte señaló que “el accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”.

El fallo fue dictado por mayoría, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no participó de la decisión. Lorenzetti no intervino porque cuando se dictó el fallo original que determinó volver a la vieja integración del Consejo, no compartió el criterio de la mayoría de regresar a la vieja ley y exhortó al Congreso a dictar una nueva. Es decir si se trata de establecer si se cumplió el fallo anterior o no, decidió no votar ya que él no habíaa suscripto la sentencia anterior.

