Con críticas a Rosatti, senadores del FdT rechazaron el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

El interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos (FdT) ratificó este miércoles que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación de Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura es «político» y cuestionó el accionar del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

«Esta manipulación que intenta hacer (Horacio) Rosatti es evidente», expresó la senadora Anabel Fernández Sagasti en una rueda de prensa brindada en el Senado, mientras que su par Lucía Corpacci llamó a tener «cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución» y Juliana Di Tullio consideró que «este fallo es político y merece una respuesta política».

Este martes el interbloque había calificado como «político» e «inaplicable» el fallo emitido por la Corte.

«Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura», remarcaron.

Además, argumentaron que «el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado».

Subrayaron que el juez Horacio Rosatti «no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura».

Juliana Di Tullio: “El fallo de la Corte va por la suma del poder»

La senadora nacional consideró que «la Corte (Suprema) entró por la ventana del Palacio Legislativo» y «le quitó» al Congreso «atribuciones políticas» que le son propias a los senadores.

«Es un fallo que va por la sumatoria del Poder público. Todos los bloques del Senado, incluso los que judicializaron esta medida, deben rechazar esta intromisión que, además, es de imposible cumplimiento», afirmó Di Tullio en declaraciones a Radio 10.

La senadora afirmó además que la decisión de la Corte «pareciera ser aplicable solo para el FdT y no tiene vigencia para los cambios que se producen en los bloques de Juntos por el Cambio (JxC)», por eso, insistió en calificar la decisión del máximo tribunal como «una cuestión política que atropella al Poder Legislativo».

«Estamos pensando en hacer una declaración votada en el recinto que es donde se dirimen estas cuestiones», adelantó la senadora.

Consultada sobre si contempla la posibilidad de iniciarles juicio político a los integrantes de la Corte, Di Tullio que «estos procesos se inician en la Cámara de Diputados, donde se presentaron varios pedidos por mesa de entradas».

«Por lo pronto, lamento que en la Cámara baja todavía no se hayan expresado en rechazo a este fallo escandaloso. De gravedad institucional inusitada», definió Di Tullio.

La senadora también aclaró que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner «no tuvo nada que ver» con la conformación de un interbloque del FdT en la Cámara alta, «no tiene atribuciones para armarlos», explicó como titular del interbloque Unidad Ciudadana.

La senadora dijo también que cuando «(Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz aceptaron ser jueces por decreto violaron la Constitución y desde ahí no dejaron de hacerlo».

«Con este fallo también violaron la Constitución. Lo hicieron con una sentencia que utilizó un lenguaje oprobioso, nunca visto».

Mariano Recalde: «Es un golpe institucional»

El senador por el Frente de Todos (FdT) sostuvo que se trata de «un nuevo avance» del máximo tribunal sobre los demás poderes del Estado.

«Es una situación grave, es un golpe institucional. Lo de la Corte es un nuevo avance del triunvirato judicial sobre los demás poderes del Estado», advirtió Recalde en declaraciones a AM750.

El senador sostuvo que «lo que definen los senadores es parte de la lógica parlamentaria» y que la Corte «no puede intervenir» en las decisiones de otros poderes.

«No se va a aplicar esta decisión, la semana que viene el Senado tiene que proponer los nuevos consejeros y vamos a respetar las mayorías y las minorías que están conformadas en la cámara. Vamos a hacer lo que corresponde», concluyó Recalde.

Lucía Corpacci: «No se puede permitir el avasallamiento del Congreso»

La senadora del Frente de Todos (FdT) manifestó su «preocupación» por el fallo y sostuvo que no se puede permitir «el avasallamiento del Congreso de la Nación».

«Esto no es una cuestión de un espacio político. No podemos permitir el avasallamiento del Congreso de la Nación donde están sentados los representantes de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Todos la debemos defender porque se atenta contra la democracia», afirmó la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.

«Es inadmisible. Estamos preocupados muchos senadores y senadoras por la decisión de la Corte», aseguró Corpacci.

En ese sentido, advirtió que se trata de «la intromisión del Poder Judicial en el Legislativo» en un país donde «la independencia de poderes se rige por la Constitución».

«La vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) no tiene nada que ver. Cuando un senador o senadora le dice que quiere armar un bloque, no tiene otra opción. Ella no arma ni desarma los bloques. Querer ponerla a Cristina en esto tiene una intencionalidad», apuntó.

Además, recordó que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «a través de un fallo a medida, es también presidente del Consejo de la Magistratura».

«Hay un conflicto de intereses que en cualquier otro ámbito seria evidente y después acá no pasa nada», concluyó.

