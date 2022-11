“Estamos muy felices porque lo tenemos de vuelta en casa y él nos tiene a nosotros”

Compartir esta noticia:











Ayer la Cámara de Apelaciones decidió que el pequeño que había estado dos años y seis meses con una familia de contención regrese con ellos hasta tanto se resuelva la situación de adoptabilidad. Ante los medios, la familia junto a las abogadas Acebal y González relataron el reencuentro con el niño y hablaron de la situación judicial.









La familia bajó del auto, de un lado Fiama, del otro Darío, en el medio, el pequeño. Caminando los 3 con una hermosa sonrisa. Situación totalmente diferente a la que se vivió el 1 de noviembre. “Mucha felicidad, mucha, es algo inexplicable, aparte de verlo el feliz, es algo hermoso”, aseguró Fiama.

“Estamos muy felices porque tenemos a S. de vuelta en casa y porque él nos tiene a nosotros. Queremos agradecerle a toda la gente que nos acompañó, que nos apoyó en las marchas, a ustedes por haber estado presentes siempre. Súper agradecer a ellas por acompañarnos en esta lucha que venimos hace rato. No es de esta semana. Agradecerle a la familia Dupuy que también nos acompañó, a Fernando Gauna, a nuestra familia que fue incondicional, que nos apoya siempre, que nos viene apoyando hace mucho tiempo con todo esto. La gente sabe de esta lucha hace una semana, pero venimos hace mucho tiempo trabajando con ellas -las abogadas Acebal y González-“, afirmó Fiama.

Destacó que “El encuentro fue hermoso. Inmediatamente se devuelta y dice mamá, papá. Está medio confundido, obviamente que tiene miedo, no se quiere quedar con nadie, pero bueno, no hay nada que no se pueda sanar con amor, con mucho amor. Le vamos a dar su tiempo para que obviamente él pueda volver a confiar. Es obvio que va a tener miedo, lo arrancaron de una manera terrible, pero sabemos que va a pasar”, expresó Fiama.

Ante la consulta de cómo es la situación judicial en este momento, la abogada Leticia González remarcó “es muy importante remarcar que esta medida que toma la cámara es en el marco de una medida cautelar, es decir, es un proceso muy acotado en el cual nosotros pedíamos que dentro de la circunstancia de la situación especial de S., que no está resuelta en definitiva su situación final de adoptabilidad, pedíamos que quedara hasta tanto eso se resuelva en el matrimonio a Alomar Martínez”.

“Eso es lo que se resolvió, que se restituya el derecho de S. a estar con la familia de contención que lo tenía hasta el día 1 de noviembre. Eso es lo que se ha resuelto en esta medida cautelar. Con mucho criterio y con mucho sentido común, que es lo que por ahí nosotros pedíamos que se aplicara porque no es ni más que eso, a instancias obviamente de los dictámenes del asesor de niños, que es Fabiana Allara y de la doctora Gabriela Pregno, que es la abogada del niño, que dictaminaron que se debe respetar el centro de vida de S. porque se respeta así su interés superior, que es decir no modificar ninguna situación que a él pueda vulnerar algún derecho hasta tanto, porque insisto no está resuelto en definitiva, se resuelva su situación de adoptabilidad”, explicó.

Además, agregó “nuestro sentido era que ante la sospecha que definitiva fue lo que terminó pasando, Niñez tomara esta decisión de retirar al niño del hogar de una manera que nosotros creíamos que era ilegítima, se respetara ese derecho de S. y volviera a la casa. En el marco de esta medida cautelar, esto es, vuelve a ser familia de contención la familia Martín Alomar”.

“Tenemos que ser muy prudentes porque acá hay una situación de adoptabilidad que aún está pendiente de resolución. Nosotros confiamos que se va a confirmar, pero hay que esperar porque la sentencia puede salir de una manera diferente. Entonces, en función de lo que eso se determine en el Superior Tribunal de Justicia, serán las medidas que nosotras tomaremos de acá en adelante. Pero la gran alegría y la gran gratitud tiene que ver con que tantas veces criticamos a la justicia, bueno, la justicia dio una respuesta de una manera inmediata, rápida, eficaz, que creo que vale la pena resaltar y es al solo efecto de respetar el derecho de S. a estar en su familia de contención que es donde estuvo desde que tenía dos meses de vida. Entonces, en ese marco en el que con mucha precaución nosotros hoy les estamos comunicando con mucha alegría esta decisión, pero tenemos que ser muy cautos y muy respetuosos de que falta todavía una instancia judicial a resolver”.

¿Cómo es la posibilidad de adoptar?

“En realidad lo primero que hay que definir es si S. va a ser declarado su estado de adoptabilidad, eso es lo primero y no está aún todavía firme. Una vez que se declara el estado de adoptabilidad, empieza el proceso de quién es la familia ideal para que este niño sea adoptado. Ahí será donde tendremos que analizar qué es lo mejor para S., si lo mejor para S. es que permanezca en esta familia y que esta familia se convierta en su familia adoptiva o no”, remarcó Alina Acebal.

¿De qué depende ese estado de adoptabilidad?

“El estado de adoptabilidad es un proceso que se hace en el cual puede participar la familia biológica, donde se analizan desde la dirección de niñez y desde la justicia cuál es la situación de vulnerabilidad o no a la que está expuesta un niño para que tenga que declararse en ese estado y no permanecer en una familia biológica”, indicó la abogada Acebal.

“Esto que hicimos ahora era el solo efecto de que no cambiara la situación de hecho de S. y también me parece importante aclarar algo. La jueza de familia que entendió en esto, que fue la doctora Ana Clara Pérez Ballester, tuvo una situación de hecho diferente a la que tuvo la cámara. Es decir, la jueza cuando recibe el pedido, si bien nosotros lo dijimos, no coincidíamos con su criterio ni con la resolución que tomó, tenía una situación de hecho diferente. S. estaba todavía en el hogar y seguramente la jueza estaba esperando que se resolviera su situación de adoptabilidad para definir la situación de S.”.

“La cámara cuando recibe el caso para resolverlo se encuentra con una situación fáctica totalmente diferente, que es que la dirección de niñez tomó una decisión que afectó a este niño, que fue extraerlo de este hogar, para que estuviera en otro hogar de contención por las razones que la dirección de niñez ya invocó. Entonces, la cámara ante esta situación consideró que se estaba afectando el interés superior de este niño y por eso resolvió lo que resolvió. Valoramos la decisión judicial, valoramos que los criterios pueden ser diferentes y se pueden discutir en el ámbito de la justicia, que es donde los jueces expresan y con celeridad, celebramos la rapidez con la que se trató esto en el ámbito judicial”, dijo para cerrar.

