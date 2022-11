La CCC se moviliza contra la persecución judicial a movimientos populares

Compartir esta noticia:











En Santa Rosa la protesta’será a las 9,30 horas en Juzgado Federal local, en la calle San Martín Oeste.

Este miércoles 9 de noviembre en todo el país, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) llevará adelante una Jornada Nacional de Lucha con movilizaciones a distintas dependencias de la Justicia Federal en concordancia con el tratamiento por parte de la Cámara de Casación de San Martín del pedido de recusación a la jueza Alicia Vence.

En un comunicado, señalaron que la movilización es “contra quien quien lleva la causa armada por el macrismo contra la CCC y quién ordenó los allanamientos en comedores y casas de nuestros compañeros”.

“Queremos recordar que la jueza Vence fue durante años secretaria del fallecido Juez Bonadio, pertenecientes a la ‘rosca judicial macrista’ y que en cuyo juzgado descansan juicios de Lesa Humanidad dónde entre las víctimas hay compañeros pertenecientes a la CCC”, señalaron.

“A los planes del fascismo de Macri, Bullrich, Larreta, Milei le sobran derechos del Pueblo y vienen por todo. Por los desocupados, ocupados y jubilados. Quieren hacer negocios para su club de amigos y profundizar la entrega del País a los Imperialismos. En ese camino pretender destruir a las Organizaciones Sociales. En ese camino es que inventan causas desde ‘el club judicial macrista’”, indicaron.

Desde la CCC, detallaron por qué recusan a la jueza Vence

1.- Ordenó tareas de inteligencia ilegal sobre la CCC.

Las tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales y/o políticas están prohibidas por la ley de inteligencia.

2.- Las tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, cruzamiento de llamadas, seguimientos y allanamientos fueron ordenados sin fundamento alguno. De hecho de las propias tareas de inteligencia ilegal surgía que los miembros de la CCC no cometieron ningún delito.

3.- Los medios masivos de comunicación tienen acceso, y difunden, información, fotos, etc., que sólo está en poder de la policía o de la Jueza. Estas “filtraciones” ocurren antes de que la información sea agregada al expediente. Nos enteramos de novedades por los medios.

4.- Prejuzgó al afirmar que los alimentos encontrados en los allanamientos (3 paquetes de yerba y 2 sachet de dulce de batata secuestrados de dos cocinas de las casas particulares de dos militantes de la CCC y los alimentos secuestrados de un comedor comunitario de la CCC) estaban siendo comercializadas ilegalmente.

No sólo prejuzgó sino que desconoce lo obvio: un paquete de yerba en una cocina de una casa particular o alimentos en un comedor no son demostrativos de ninguna comercialización. Lo raro hubiera sido encontrar otra cosa en dos cocinas y un comedor comunitario.

Por estas razones se recusó a la jueza Alicia Vence. La recusación fue rechazada por la Cámara Federal de San Martín y la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo se plantearon las pertinentes nulidades por estas irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades. Estos planteos tienen que ser resueltos por la Cámara Federal de San Martín. Ese es el objeto de la audiencia del 9 de noviembre.

