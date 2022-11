¿La nueva cara del prostituyente? Argentina, el país con más “Sugar Daddy”

Compartir esta noticia:











Una aplicación alemana contabilizó en 33.170 los hombres mayores de nuestro país que establecen relaciones con mujeres jóvenes por medio de regalos costosos: viajes, tecnología, carreras universitarias, entre otras cosas.

Según la aplicación alemana pionera en el Lifestyle Sharing y referente del Sugar Dating, o una forma más de prostitución, MySugarDaddy, Argentina es el país con mayor porcentaje de Sugar Daddies en América Latina, seguido por México y Chile.









Además, la edad promedio de los Padres de Azúcar en el país es de 44 años. Las principales ciudades en dónde residen son Buenos Aires y Córdoba

Según el CEO de la aplicación, “los Sugar Daddies (padre de azucar) principalmente son hombres de negocios con redes de contacto impresionantes y que siempre tienen algo que hacer. De hecho, al contrario de lo que muchos pueden pensar, estos hombres buscan una Baby (bebés de azúcar? para ser sus mentores. Es decir, las hacen parte de este mundo y les ayudan a abrirse muchas puertas”, comparte Philip Cappelletti, CEO y Cofundador de la aplicación MySugarDaddy.

“Algo muy importante y que desde MySugarDaddy buscamos respetar y mantener es la figura del Sugar Daddy. Ser esta figura no es para todos los hombres, es cuestión de poder adquisitivo, exclusividad y estilo de vida”, afirma el directivo.

América Latina es una de las regiones que más ha crecido en el último año en cuanto a número de Sugar Babies y Sugar Daddies. De enero de 2019 a enero de 2021, el número de usuarios en búsqueda de este estilo de vida aumentó a más de 1.250.000 personas.

Tan solo en Argentina, hay aproximadamente 33.170 (31%) usuarios activos como Sugar Daddies.

Prostitución

“Ellos piden relaciones sinceras, apasionadas, morbosas, discretas. Ellas muchas veces escriben en su perfil que son tiernas, valientes o que valoran una buena conversación. Son sugar daddies y sugar babies (padres de azúcar y bebés de azúcar, en castellano), pero poco de lo que ocurre entre ellos es dulce. Muchas de esas chicas pasan por una mala situación económica y en los encuentros pueden ser coaccionadas para mantener relaciones sexuales no deseadas. Se llama sugar dating y algunos consideran que es una forma más de prostitución”, destaca el diario El País por la situación en España.

“Cada pareja debe llegar a acuerdos, en realidad en este tipo de relaciones y al menos dentro del sitio de MySugarDaddy, nada sucede si no hay consenso previo. Por ejemplo, para mí sí es importante poder tener relaciones íntimas con mi Baby, pero ojo, eso lo dijimos desde un principio y ambos estamos bien con ello. En una ocasión, conocí a otra Baby que me platicó que ella ha tenido Daddies que le habían dicho que ellos no querían relaciones íntimas y todo se limitaba a acompañarlos a eventos o viajes de negocios”, contó uno de los usuarios que se identifica cómo un Padre de Azucar.

Según datos de la plataforma, los países con más Bebes de Azúcar en la región son: Perú, Colombia y Chile, seguidos por México y Argentina. Mientras que los países con mayor número de Padres de Azúcar son: Argentina, México y Chile.

Además, la mayor concentración de usuarios se encuentra en las ciudades principales, tales como Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Lima.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios