“Parece que están de vacaciones, tienen un pabellón para ellas, miran televisión y tienen juegos de mesa”

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en una vivienda de la calle Allan Kardec de Santa Rosa, pidió que la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez, sean condenadas a cadena perpetua.

A pocas horas del inicio del juicio, este jueves a las 8 de la mañana, Ramón dio que “espero el juicio muy nervioso, con muchas expectativas. Como venimos esperando hace un año. Será un juicio muy largo. Es muy duro volver a revivir todo nuevamente. No olvidamos a Lucio ni un solo minuto de nuestras vidas”.

Pidió que sean condenadas a “prisión perpetua” y denunció que reciben beneficios en la unidad penitenciaria de San Luis en la que permanecen alojadas.

“Lo que pedimos es prisión perpetua sin beneficios y que permanezcan separadas. Están juntas en la penitenciaria. Parece que están de vacaciones porque tienen un pabellón para ellas solas, miran la televisión y tienen juegos de mesa”, señaló el abuelo de Lucio a la agencia Telam.

En ese sentido, Ramón comentó que está “angustiado”, ya que en el juicio verá por primera vez a las imputadas.

“No me he detenido en pensar cómo lo vamos a sobrellevar. Yo espero que de la mejor forma. Es la primera vez que las voy a ver a la cara. Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, quiero que sufran en el banquillo y por otro lado porque no sé cómo puedo llegar a reaccionar. Me angustia porque venimos acumulando mucha impotencia”, expresó.

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos, tras lo cual, detuvieron a su madre y a la pareja de esta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional Sexta de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones, por lo que luego las derivaron a San Luis. Además, dos días después del crimen, una protesta social terminó con cinco vehículos quemados, cuatro de ellos de la policía, y el edificio estatal con varias roturas.

Ese domingo la policía reprimió con balas de goma la manifestación y detuvo a varias personas. Los ruidos de disparos de armas de fuego se escucharon en las cercanías hasta las 3 de la mañana del lunes siguiente.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.

«En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así», había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

«La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado», había manifestado a Télam el abogado Aguerrido.

