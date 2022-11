Movilización de ATE: denuncian que el Secretario de Trabajo pidió el listado de quienes reclaman

Compartir esta noticia:











Un grupo de trabajadores y trabajadoras de salud se manifestaron esta mañana en Casa de gobierno para reclamar el pase a planta: se trata de 400 monotributistas que no fueron incluidos en el listado.









ATE La Pampa denunció que el secretario de Trabajo de la Provincia, Marcelo Pedehontaá, envió ayer a las dependencias de salud una nota en la que solicita se informe el nombre y apellido de las personas que se suman al reclamo por el pase a planta.

Recientemente, la Legislatura aprobó una ley por la que pasó a planta a 1500 trabajadores. Afirman que quedaron 400 monotributistas afuera, 200 de ellos serían profesionales que no quieren pasar, pero el resto, demanda la estabilidad laboral.

En la nota emitida este miércoles, se le que “atento a la información que se encuentra simulando de manera periodística y ante la posible manifestación de los trabajadores de la Subsecretaria de Salud Publica en el día de mañana, es que le pido tenga bien solicitar a los responsables de cada Nosocomio de la Provincia, que informen quienes son los trabajadores que hagan abandono de su lugar de trabajo”.

“Venimos trabajando desde antes, durante la pandemia, y después, hemos puesto el hombro en la Salud Pública. Yo hace 5 años que trabajo en condiciones de precariedad absoluta y algunos compañeros llevan 10 años de trabajo”, indicó Rodrigo Fuentes.

“Nosotros ya no entramos, nos dejaron afuera de la lista. No nos dan ningún tipo de respuestas, solamente aprietes. Es mi único trabajo, soy full time, y no puedo proyectar nada con mi pareja, para mi vida, porque estamos en esta situación”, añadió.

“Estamos solicitando una mesa de diálogo. Hace 3 años que estoy precarizada en la ley 1.420 como monostirbutista”, explicó Débora Rivero.

