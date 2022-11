“A Lucio lo vestían de nena, lo mataron porque interfería en la pareja, porque era varón”

Compartir esta noticia:











El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, afirmó que la madre de su nieto no puede alegar que estaba trabajando el día de la muerte y aseguró es un crimen de odio porque “era varón, por odio al sexo opuesto. Lo vestían de nena, lo violaron, le mordieron los genitales, si no es odio, ¿cuál sería la motivación?”.









Ramón Dupuy volvió a pedir la pena máxima para Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y su pareja, Abigail Paéz. “No existen para mí, solo quiero que las juzguen como realmente se merecen”, afirmó en declaraciones al programa Las Dos Verdades, que se emite por Radio Mitre Santa Rosa (100.9).

“Es imposible que puedan alegar que la progenitora no estuvo, no tienen argumento para justificar que estaba trabajando, los horarios no les da”, dijo en referencia al alegato de la defensa, que busca probar que la madre estaba trabajando el día de la muerte de Lucio.

El 25 de noviembre declara Silvia, la abuela de Lucio, y el 8 de diciembre lo hace Ramón.

“Es alarmante lo que hicieron. Tuvimos una reunión con los fiscales antes de iniciar el juicio, y una de las fiscales se quebró, no le daba la cabeza por las cosas que le hicieron a Lucio. Mataron a una criatura indefensa. Creo en el crimen de odio porque a Lucio lo mataron porque era varón. Lo matan porque interfería en la pareja, porque era varón y por odio al padre, odio al sexo opuesto”, aseveró.

– ¿Crees que el crimen de odio lo van a poder probar en el juicio?

– Tenemos la certeza de que tienen que ser condenadas por eso. No te olvides que Lucio tenía mordido los genitales, fue violado entre las dos, fue quemado en varias partes del cuerpo, en sus genitales, heridas de nueva y vieja data. O sea cuál sería la motivación, si no es el crimen de odio… a Lucio le pintaban las uñas, lo vestían de mujer, le compraron un dinosaurio rosa porque para ellas era nena.

– ¿Si bien ya fue salvada por la corporación judicial, la jueza tiene responsabilidad?

– No me cabe ninguna duda que Ana Clara Pérez Ballester fue la única responsable judicial, por revocarle la tenencia. Esta jueza inepta que tenemos acá en General Pico sentenció a muerte a Lucio. Ella se agarra de un acuerdo, pero por qué no investigó las amenazas que hicieron estas asesinas a mi hijo, donde iba a vivir, con que la iban a mantener, por qué en 2 años lo vino a ver una sola vez y otra vez lo llamó. Muy fácil el trabajo, firmar un papel para sentenciar a muerta a una criatura. Encima el STJ sale en defensa de esta jueza.

– ¿Debería seguir en el cargo?

Si tuviera un poquito de dignidad, ya tendría que estar retirada del cargo, pero no la tiene, hasta el día de hoy no se presentó, no me llamó, no me explicó nunca jamás, por favor le pedía, por qué le revocó la tenencia de mi hijo.

– ¿En todo este año recibieron algún llamado de Meaca, Bonino o Álvarez?

– De ninguno de los tres. Con Bonino estuve en una reunión por Samuel, donde la misma jueza hizo la misma macana, pero no por Lucio. Si tuve contacto con Nacho di Nápoli, con Sergio (Ziliotto) también, a los cuales agradezco. Pero los que me nombraste, ninguno se acercó.

– ¿Y de General Pico, personal de Niñez o de la justicia?

– No, el único que estuvo desde el momento cero, fue Daniel López (viceintendente de General Pico).

– ¿Cuándo vayas a declarar, vas a pedir que las acusadas se retiren como hizo tu hijo?

– Me da lo mismo, para mí no existen. Me gustaría que estuvieran, pero sé que son tan cobardes y tan asesinas, que no van a estar.

– ¿Se imaginan el día después de conseguir justicia?

– Nosotros no vamos a parar, esto no puede parar hasta que Dios se acuerde de nosotros y nos lleve. No voy a parar por los niños. Hicimos una asociación civil y vamos a trabajar por los niños, nos vamos a desvivir por los niños

Ya que a lucio no lo pudimos salvar porque una jueza no nos dejó, vamos a luchar por los miles y miles de niños que están pasando lo mismo que Lucio. No vamos a parar hasta que cambien el sistema, que se fijen en los chicos, y no les vulneren los derechos

– ¿Tuvieron un accidente cuando venían para el juicio?

– Si, este jueves a las 00:30 horas nos embistió un camión cargado con bolsas de cemento al colectivo Alberino. Nos agarró de costado, explotaron los vidrios, Silvia, mi esposa, tuvo cortes con los vidrios, algunas astillas clavadas, pero está bien – finalizó Ramón Dupuy.

