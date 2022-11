Documentalistas hallaron restos del transbordador Challenger en la costa este de Florida

La NASA accedió a imágenes de una inmersión submarina que confirmaron la presencia de restos de la nave que cayó al mar en 1986 con siete tripulantes a bordo, 73 segundos después de despegar.

Directivos de la NASA accedieron recientemente a imágenes de una inmersión submarina en la costa este de Florida y confirmaron que representa un artefacto del transbordador espacial Challenger, destruido en 1986 con siete tripulantes a bordo.

El artefacto fue descubierto por un equipo de documentales de televisión que buscaba los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Los buzos notaron un gran objeto hecho por humanos cubierto parcialmente por arena en el lecho marino.

La proximidad a la Costa Espacial de Florida, junto con la construcción moderna del objeto y la presencia de mosaicos cuadrados de ocho pulgadas, llevaron al equipo del documental a contactar a la NASA.

BREAKING 🚨: NASA confirms a large section from the Challenger disaster has been found

Thus far, only 47% of the space shuttle has been recovered pic.twitter.com/e8UInqdDOw

— Latest in space (@latestinspace) November 10, 2022