Espartaco Marín a favor del desdoblamiento de elecciones

El diputado provincial del PJ se mostró a favor de desdoblar las elecciones para “hablar de los temas de La Pampa”, como ocurrió en la elección anterior. “Tenemos que tener una plataforma electoral contando lo que se hizo, lo que se hace y lo que falta hacer”, destacó.

El diputado provincial del PJ, Espartaco Marín, manifestó su acuerdo con el desdoblamiento de las elecciones en el territorio pampeano. “Lo planteé en el seno del partido y creo que hay que fijar una agenda de debate, sobre cuál es el modelo de provincia que uno quiere”.

“Y teniendo en cuenta el contexto mediático nacional, fundamentalmente, donde hay una cobertura espléndida (para la oposición), cualquier tipo de nacionalización de una elección, trae aparejado que haya una cobertura que pretenda que no se discutan los temas de La Pampa”, dijo en declaraciones radiales.

“Debemos profundizar ese debate, de cuál es la agenda, qué es lo que hizo el gobierno de La Pampa, no solo este, sino de todos y profundizar ese debate. Es bueno, incluso hasta para la oposición. En el 2019, hubo el mismo cronograma electoral”, recordó el diputado provincial del PJ. “Nosotros tenemos que tener una plataforma electoral contando lo que se hizo, lo que se hace y lo que falta hacer, que es mucho, pero que la sociedad tiene que conocerlo”, agregó Marín.

En referencia a la candidatura de Ziliotto, dijo que “el gobernador no ha confirmado todavía su posible reelección. Solo sé que tenemos que ponernos de acuerdo adentro, no solo con el uno y la dos o con la uno y el dos, sino con una lista que represente a todos los sectores del peronismo y después a los sectores del FreJuPa o del Frente de Todos. Se puede volver al peronismo pampeano, ampliando los brazos al resto de los sectores, pero fortaleciendo al peronismo”, precisó el legislador a periodistas de la FM Radio Noticias.

En cuanto a las críticas de la oposición al abordaje de temas como la ampliación de la Corte Suprema de Justicia o, en su caso, al espionaje que sufrió durante el macrismo, para evitar referirse a la actual situación económica, Marín dijo que “para algunos sectores, pareciera que nosotros hablamos de estos temas porque no resolvimos los otros. En algún punto, hay mucho que no resolvimos, pero también es cierto que ellos tampoco resolvieron los otros. Ellos duplicaron la inflación también (durante la gestión de Macri), endeudaron al país en dólares y nos dan recetas de lo que tenemos que hacer, cuando ellos no lo hicieron.”

