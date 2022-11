Massa lanzó el Programa Precios Justos por 120 días

Compartir esta noticia:











El ministro de Economía, Sergio Massa, oficializó este viernes el programa Precios Justos, una iniciativa que absorbe al ahora finalizado Precios Cuidados y cuyo principal objetivo será amortiguar los efectos de la inflación sobre una determinada canasta de alimentos y bienes esenciales.









En una de las salas del Centro Cultural Kirchner, el funcionario de la cartera económica le agradeció a «las más de 100 empresas que ya firmaron el acuerdo» y apuntó contra todas aquellas que todavía no «se animaron» a firmar: «Van a perder mercado porque los argentinos van a elegir pagar precios que sepan de sus productos».

La lista contempla 1.500 productos, sin embargo, Massa aclaró que «la semana que viene, que es cuando se cierre el acuerdo, serán un poquito más de 2.000». Se trata de productos pertenecientes a los rubros de alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza de empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, supermercados minoristas y mayoristas. De todas formas, en la iniciativa no se hace distinción acerca de los comercios de proximidad, fuente de abastecimiento primario de buena parte de la población de menores recursos.

Según aseguró el funcionario, esta medida «le da garantía al Estado de recorrer un sendero a la baja en una de las cosas que más impacta en la vida de los argentinos cuando hablamos de la inflación”, es por eso que buscarán «aumentar la producción de consumo masivo, no solo al respecto de este año sino respecto al del año que viene».

Aclaró que «este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación. La inflación se resuelve con política fiscal ordenada, con política de acumulación de reservas, con un trabajo también coordinado con las cadenas de insumo difundido porque si las empresas alimenticias que hoy nos acompañan sufren modificaciones drásticas, se van a encontrar frente a una contradicción» y aseguró: «Terminada esta etapa, la semana que viene, empezaremos a trabajar en los acuerdos de insumos difundidos».

En esta misma línea, Massa lanzó: «Los empresarios pueden hacer un esfuerzo y pueden por ahí buscar un poquito menos de rentabilidad, nuestros trabajadores hacen un esfuerzo, pero en definitiva el esfuerzo más grande lo están haciendo millones de argentinos y argentinas que esperan que recorramos un camino sin chasquidos con los dedos, porque es mentira que es magia bajar la inflación» y acto seguido aclaró: «Digo con chasquidos en los dedos porque una vez vi a alguien que dijo ‘la inflación la bajo así de fácil’ y así nos dejó”, en referencia a Mauricio Macri.

Luego volvió a agradecer «el esfuerzo que están haciendo los millones de argentinos y argentinas que de alguna manera, o no alcanza o llegan justos a fin de mes» y remarcó que «el objetivo de este programa es dar tranquilidad, que cuando la gente vaya al supermercado sepa lo que valen las cosas».

La medida

La decisión, que fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial y garantiza «la venta al consumidor final de bienes a un precio fijo o con una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad».

Para Massa, este acuerdo representa un elemento muy importante porque «en un país en donde pareciera que todo se resuelve por peleas, que las empresas, los trabajadores y el Estado nos hayamos podido sentar en la mesa mirando toda la cadena de valor para tratar de darle un poquito de tranquilidad a todos los argentinos y argentinas merece que seamos agradecidos».

Con aumento y actualizaciones hasta febrero

Para la determinación de los valores en el inicio del programa, la Secretaría de Comercio tomará como válidas el listado de precios promedio de octubre sobre los que se autorizó un aumento del 4%. Luego se permitirán actualizaciones hasta febrero, lo cual reconoce un piso de inflación alto para los próximos meses.

De todas formas, el abastecimiento de las góndolas de estos productos demandará algún tiempo, por lo cual, al poco tiempo de implementado el programa, se disparará un aumento para diciembre. Esto quiere decir que, a apenas dos semanas, los » Precios Justos» habrán sufrido un alza del 8%.

Los consumidores podrán realizar denuncias por incumplimientos y además tendrán habilitada una aplicación para cotejar que los precios de venta sean los acordados. Este sistema estará habilitado para teléfonos con sistemas Android y iOS y un servicio de mensajería virtual.

En esta misma línea, Massa aclaró: «Siempre pongo sobre la mesa lo que entiende o no entiende el ciudadano común. Siempre digo que si mi vieja o mi tía no lo entiende, es porque no funciona o porque no lo sabemos explicar» y continuó: «Creo que es clave entender que estos programas no funcionan cuando nos ponemos de acuerdo acá adentro, sino cuando el ciudadano va a la góndola y se encuentra con que lo que ve en el teléfono lo ve en la góndola”.

Precios justos 2022: lista completa de los productos

En la página oficial de programa: https://www.argentina.gob.ar/preciosjustos estarán detallados cada uno de los productos incluidos en el programa, tal como sucede en la web de Precios Cuidados.

Además, la Secretaría puso a disposición otros canales de consulta como la aplicación Precios Justos (disponible en Android e IOS), donde los consumidores podrán realizar un seguimiento de los productos. La app permite:

1.Escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo.

2.Conocer el listado de productos con Precios Justos.

3.Denunciar el incumplimiento del programa.

