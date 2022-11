Desde París, Alberto anunció bono de fin de año y defendió las PASO

Compartir esta noticia:











El Presidente encabezó una conferencia de prensa ofrecida en la Embajada argentina, en la capital francesa.









Alberto Fernández conversó con los medios argentinos enviados a la gira, en una conferencia en la que confirmó un bono de fin de año para los trabajadores de salarios más bajos, al tiempo que le bajó el dedo a la entrega de una suma fija por Decreto, y defendió las PASO “esa gran idea de cristina” –dijo el Presidente– y hasta reiteró la frase que lanzó la vicepresidenta la semana pasada: “haré lo que tenga que hacer” para que no gane Juntos por el Cambio.

Aunque puso el foco en la agenda que lo llevó a Francia, como la guerra en Ucracia, la crisis política en Venezuela, la designación de un nuevo titular en el BID y la eliminación de los sobrecargos que el FMI cobra a Argentina por el endeudamiento con el organismo de crédito, no pudo evitar las preguntas por la situación política y económica local.

-¿Por qué optó por el bono para los trabajadores y no por la suma fija que reclaman otros socios del FdT?

-Básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias. Y las paritarias han tenido en cuenta toda esa realidad. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Entonces lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y nosotros confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio.

Sobre la manera de acompañar a esos salarios, respondió: “con un bono”. La decisión deberá ser conversada con el ministro de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.

-El 17 se va a cumplir justo un año del acto del Día de la Militancia en el que usted planteó la necesidad de dirimir las candidaturas en una gran interna. ¿Sigue pensando lo mismo? A la luz de los cuestionamientos del kirchnerismo, ¿podría eventualmente declinar su candidatura?

-Veo que ni París me hace evitar estas cosas (risas). Pero es muy simple. Lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos. El resto son todas especulaciones, falta un año, no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una sola preocupación: que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo, hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Haré todo lo que tenga que hacer para que eso no ocurra. Todo lo que deba hacer.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios