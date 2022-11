Inauguraron las obras del Banco de Sangre “Dr. Eduardo Marquesoni” en General Pico

Compartir esta noticia:











En el marco del 117 aniversario de General Pico y el 108 aniversario del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno se inauguraron esta tarde las obras de ampliación y refacción integral del Banco de Sangre y Hematología del nosocomio público provincial. Oportunamente se instauró el nombre de “Dr. Eduardo Marquesoni” al nuevo edificio, en reconocimiento a quien fuera pionero de este Servicio.









En una ceremonia con presencia de funcionarios provinciales y locales, dejaron inaguradas las obras de ampliación y refacción integral del Banco de Sangre y Hematología del Hospital Gobernador Centeno. En el mismo acto, el edificio fue designado con el nombre «Dr. Eduardo Marquesoni», donde el propio médico recibió una placa y fue homenajeado.

Participaron de la ceremonia el ministro de Salud, Mario Kohan, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la intendenta local, Fernanda Alonso, la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, diputados y diputadas provinciales, concejales y concejalas, los directores del Establecimiento Asistencial, Esteban Vianello y Roberto Bertone, los jefes de los servicios de Banco de Sangre y de Hematología, Nicolás Marquesoni y Fernanda Casale, el viceintendente de General Pico, Daniel López, el intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, demás autoridades provinciales, municipales, de Salud, representantes de instituciones intermedias, integrantes de la Cooperadora del Hospital, invitados especiales, familiares y público en general.

El ministro Kohan acercó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, quien no pudo estar presente por encontrarse en reposo médico, “creo que el doctor Eduardo Marquesoni merecía ese reconocimiento y creo que a los reconocimientos hay que hacerlos en vida, cuando el sujeto está lúcido, escucha y entiende lo que se le dice. Eduardo te estamos agradeciendo, y esto hay que valorarlo en el momento que corresponde, vos, tu familia, tus seres queridos y todos tus amigos. Nosotros no podemos decir que somos tus amigos porque no nos frecuentamos pero hoy sí nos sentimos tus amigos, de modo que te abrazo espiritualmente, físicamente y te deseo lo mejor para vos, para los tuyos, esto es algo maravilloso”.

Kohan destacó el manejo que hizo el Gobierno de La Pampa durante la pandemia, «por las medidas tomadas oportunamente y las inversiones importantes que se hicieron en todo el territorio provincial» y que permitieron que «más del 95% de los pacientes afectados fueran asistidos en sus lugares de origen y no hubo ningún pampeano que se quedara sin asistencia, no hubo ningún pampeano que requiriera algún procedimiento invasivo no lo tuviera, nunca faltó oxígeno».

Considerando la inversión como “maravillosa, necesaria y esperada”, el funcionario provincial hizo particular hincapié en que los edificios son imprescindibles para desempeñar la tarea “pero para valorar exactamente qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno hace cuando uno designa o elabora estrategias públicas en Salud, están vinculadas directamente al capital humano, sin ese capital humano que tenemos ninguna de estas cosas se podrían hacer. Y si hoy tenemos este Banco de Sangre y tenemos Hematología, y tenemos todo lo que tenemos es porque seguramente Eduardo algo de culpa tiene, algo bueno hizo, porque dejó gente con mucho empuje, con muchas ganas de seguir avanzando y esto distingue claramente en nuestra provincia su equipo de Salud, equipo que merece todo mi reconocimiento, no solo por la pandemia sino por todo el trabajo que permanentemente viene desempeñando”.

Por su parte, Fernanda Alonso se refirió también al 117 aniversario de General Pico «son muchos para lo institucional, y en esa vida institucional de la ciudad pasaron personas como Eduardo Marquesoni que han hecho cosas por la ciudad y por nuestros ciudadanos y ciudadanas, y me parece más que merecido este reconocimiento porque es el logro del trabajo de todos los días, de creer que es por acá, de tener como prioridad al ser humano, y que el resto son desafíos que rápidamente se van a resolver pero cuando está en juego la vida acá no hay nada que discutir, entonces el reconocimiento es más que válido, más que merecido y realmente de corazón, felicitaciones”.

La intendenta también se refirió a la importancia de la obra, que dobló sus metros cuadrados en funcionamiento, no solo por el crecimiento demográfico “sino porque permanentemente el Gobierno de la provincia no dudó en invertir en salud pública en nuestra localidad cuando lo solicitamos, si los tiempos quizá no fueron los más acelerados o pretendíamos pero acá estamos, logrando que el Banco de Sangre tenga su espacio, que el servicio de Oncohematología tenga su espacio, que puedan seguir brindando al norte de La Pampa y zona de influencia que tiene este hospital la mejor de las atenciones, realmente eso es gracias a una decisión política y en este caso es al gobernador, es al ministro, es al Gobierno de La Pampa que no dudó en hacer esta inversión”.

Eduardo Marquesoni

“Estoy muy contento que un hospital de La Pampa se llame René Favaloro, invalorable figura de la medicina Argentina, estoy orgulloso de los compañeros de trabajo que trabajaron duramente en esta pandemia junto a organizaciones sociales, junto al pueblo en general, en contra de los anti vacunas, la batalla la ganamos, esa batalla la hemos ganado entre todos y fundamentalmente la han ganado los que estuvieron en la primera línea, que son los que nombré recién”, dijo el médico durante su intervención.

Médicos detenidos desaparecidos

“Tengo muchos nombres de médicos para recordar, el Dr. Mauricio Knobel, “Pancho” Irrazábal, el Dr. Roberto Pettit, Arístides Granda, pero quiero hacer un homenaje a dos jóvenes médicos en aquel momento, que si hoy estuvieran seguramente estarían acá, a dos jóvenes médicos detenidos desaparecidos, el doctor. Alejandro Knobel, hijo del doctor Mauricio Knobel y el doctor Horacio Álvarez, amigo de mi amigo Ricardo Araujo, que está por ahí, compañero de lucha, medalla de oro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, a esos dos desaparecidos los tengo presentes acá”, recordó.

Sin dudas uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió con las palabras de Flavia Peralta, quien fuera la primera paciente que tuvo Marquesoni y expresó todo su afecto hacia el profesional médico. “Te adoro, siempre gracias por todo lo que hiciste por mí, vos, Liliana (esposa de Marquesoni), tus hijos (Nicolás y Ezequiel), por estar al lado mío siendo chicos también, acompañándonos como familia. Gracias por tu humildad, por tu bondad, por tu humanidad porque nosotros, como familia, sabemos que diste todo y mucho más. Fue una época muy dura y difícil, sé que a veces no se conseguían los remedios, pero vos los salías a buscar, gracias, gracias, eternamente gracias, te quiero con toda mi alma”.

Obras

Las tareas realizadas contemplaron la intervención general en el edificio existente y la ampliación de 250 m2, hoy el edificio tiene 500 m2 donde cada servicio (Banco de Sangre y Hematología) cuenta con su propio espacio y acceso.

Es una obra esperada y necesaria que contó con el compromiso conjunto y la activa participación de los profesionales que se desempeñan en estos servicios para conseguir la funcionalidad y jerarquía que otorga este lugar.

Reconocimiento

Oportunamente se entregaron reconocimientos a quienes se desempeñan en ambos servicios, con una trayectoria de más de 30 años realizando su tarea. Fueron homenajeadas: Carolina de Arriba, Aida Masara, Adriana Salto, Ana Guzmán, Silvia Fontana, Nevia Alarcón. Asimismo, el ministro de Salud entregó al Dr. Eduardo Marquesoni la copia de la Resolución N° 4082 del Ministerio de Salud, que instaura el nombre “Dr. Eduardo José Marquesoni” al Banco de Sangre y Hemoterapia. Personal del Hospital le hizo un presente a Eduardo Marquesoni, quien además recibió de manos del intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, un escudo en nombre del pueblo, ya que es oriundo de ese lugar de La Pampa.

