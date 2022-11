Abierto Primavera: Juan Rossi se consagró campeón  

Compartir esta noticia:











Este lunes en el Club Social El Círculo, se puso en marcha la séptima y última ronda del Abierto de Primavera en su edición 2022.

Hasta ese momento, Juan Rossi lideraba la competencia en solitario, con 5 puntos. Ganar el torneo solo dependía de él. Si ganaba en la última fecha, era el campeón. Y Juan lo hizo. Venció con las piezas negras a Sebastián Quiña y se consagró campeón del Abierto Primavera 2022.









Juan es un experimentado y muy querido jugador de nuestro Club. A lo largo de los años ha animado con su participación muchos de los torneos disputados allí. Y hay que destacar también su enorme aporte en la enseñanza del ajedrez a muchos de los destacados jugadores de hoy y aquellos jóvenes que dan sus primeros pasos en la escuelita del Club.

Los resultados de la séptima y última fecha:

1) Sebastián Quiña 0 Vs. Juan Rossi 1; 2) Hugo Tarancón 1 Vs. Kevin García 0; 3) Diego De Marzi 1 Vs. Mauro Llanos 0; 4) Ezequiel Baez 0,5 Vs. Joaquín Llanos 0,5; 5) Antonio Fernandez 1 Vs. Nelson Flores 0; 6) Mateo Vera 1 Vs. Axel Adamski 0; 7) Edgardo Cabezón 0 Vs. Adolfo Olguín 1; 8) Oscar Moreno 0 Vs. Luis Soria 1; 9) Franco Otamendi 0 Vs. Marcos Rodriguez 1. 10) Tomás Antu 1 Vs. Julian Aimairetti 0

La tabla final de posiciones:

Campeón Juan Rossi con 6 puntos. Segundo Diego De Marzi con 5,5. El tercer puesto fue para Hugo Tarancón con 5. Con 4,5 unidades los siguieron Kevin García y Joaquín Llanos. Del puesto 6 al 9, con 4 unidades quedaron: Antonio Fernandez, Sebastián Quiña, Ezequiel Baez y Mateo Vera. Del 10 al 13, Luis Soria, Nelson Flores, Mauro Llanos y Adolfo Olguón quedaron con 3,5 unidades. Axel Adamski y Marcos Rodriguez con 3 puntos. Con 2,5 puntos en el puesto 16, se ubicó Edgardo Cabezón. Del puesto 17 al 19, con dos puntos se colocaron Franco Otamendi, Oscar Moreno y Antu Tomás. Cerró la tabla con 1,5 puntos, Julián Aimairetti.

