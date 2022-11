“Ziliotto demostró que debe tener un nuevo mandato”

Compartir esta noticia:











El intendente de Uriburu, Pascual Fernández, destacó que espera que el gobernador Sergio Ziliotto se presente a la reelección. Por otro lado, resaltó que al final del mandato van a estar entregando más de 40 viviendas.

El jefe comunal, participó de la firma de 31 convenios para viviendas del IPAV. Se trata de 496 nuevas casas en 30 localidades pampeanas, con una inversión de $ 4.497.526.739,00. En Uriburu se entregarán 10 viviendas.









Sobre esto, Fernández expresó que “s muy importante para Uriburu estas viviendas, porque teníamos un déficit muy grande que empezamos a achicarlo con la política de este gobierno provincial. Ya entregamos ocho y estamos a punto de entregar otras ocho. Hoy firmamos 10 y estamos esperando por una licitación de otras 20. Lo que significa que al final del mandato vamos a estar entregando más de 40 viviendas”.

-¿El déficit era muy importante?

-Teníamos un déficit de 60 personas que estaban inscriptas, pero con esta política habitacional que se está implementando estamos llegando a dar solución a la gente.

Destacó que la construcción de las viviendas “también genera trabajo, movimiento económico, entonces los pueblos encuentran repuestas también desde ese lugar”.

-¿Estas viviendas las van a realizar desde el municipio?

-Nosotros las primeras ocho la hicimos con personal de la localidad, pero como también estamos haciendo otras obras, decidimos contratar una empresa y las obras que estamos haciendo por administración las hacemos con los albañiles locales, a tal punto, que hoy tenemos albañiles de Pico trabajando en las viviendas, y también albañiles de Eduardo Castex trabajando en cordones cunetas.

Al ser consultado por Plan B por el posible desdoblamiento de las elecciones, señaló que “creo que es muy importante que se desdoblen porque muchas veces las injerencias externas repercute en el electorado local, y está bueno que los pampeanos puedan evaluar las gestiones municipales y el gobierno provincial, así que me parece una muy buena idea”.

-¿Va a buscar la reelección?

-Esta es mi primera gestión y creo que es necesario para terminar de concretar todos nuestros proyectos, pero si en algo he trabajado todo este tiempo es en equipo y con gente que está preparada, así que en los próximos días vamos a reunirnos en la unidad básica y si nuestros compañeros y compañeras así lo deciden, no tengo dudas que me voy a presentar.

-¿Ziliotto debe ser reelecto?

-Creo que ha dado sobradas muestras de gestión, que fue sumamente atípica porque hubo dos años de pandemia, pero igual demostró a las claras que debe tener un nuevo mandato, y los intendentes del justicialismo se lo pedimos, esperamos que así sea.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios