Encuentro Republicano Federal criticó el desdoblamiento de elecciones: “que Ziliotto gaste menos y mejor”

El presidente y vicepresidente de Encuentro Republicano Federal en La Pampa, Miguel Solé y Darío Hernández, se manifestaron respecto al desdoblamiento de las elecciones en la provincia.

“En muchas provincias están planteando desdoblar las elecciones respecto a la compulsa nacional. Parece que los Gobernadores no quieren ir en la misma boleta que los candidatos nacionales kirchneristas, porque las encuestas no los favorecen. Esta situación demuestra el grado de disconformidad con el Gobierno Nacional, aunque públicamente no lo reconozcan.”

“La unidad y la solidaridad que pregona el Frente de Todos, se diluye en la actitud de muchos Gobernadores ante la posibilidad de salvar su pellejo sin importarle lo que pasa en el resto de la Nación. Así razonan.”

“El objetivo de Juntos por el Cambio y de Encuentro Republicano Federal, es interpretar y conducir a la mayor cantidad de argentinos en un camino consistente con los principios y valores que tenemos en común.”

“Nos gusta el esfuerzo y el mérito, nos gusta el progreso, el derecho a la propiedad y a ejercer todas las libertades que garantiza nuestra constitución. Nos gusta la división de poderes, la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción. Somos sensibles a los problemas sociales que la política errada de los gobiernos produce, por eso alentamos el trabajo como camino para superar la pobreza. Nuestro accionar debe ser flexible e incluir a la mayor cantidad de personas. Debemos estar unidos en oposición al latrocinio kirchnerista en una clara diferenciación. Debemos construir una alternativa de gobierno para continuar el rumbo que elegimos en 2015.”

“Por todo esto, nos preguntamos, “¿cuántos miles de millones de pesos cuesta la decisión del gobernador Ziliotto? seguramente muchos. Mejor sería, destinar esos recursos a proyectos productivos, o a salud, educación, seguridad, a alguna de las tantas falencias que tenemos los pampeanos.”

