Femicidio: aseguran que se condena a Agüera “por ser hombre” y porque Fetter “se descompuso en su domicilio”

La defensa de Marcelo Agüera, condenado a cadena perpetua pro el femicidio de Mirta Fetter, apeló la sentencia al afirmar que nunca se probó la participación del condenado y negar la violencia de género. “Por el análisis de la prueba debe aplicarse el principio in dubio pro reo”, afirma.

Marcelo Darío Agüera fue condenado el 25 de octubre a prisión perpetua como autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer, mediando violencia de género, en perjuicio de Mirta Inés Fetter.









La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Ongaro, y los jueces Gastón Boulenaz y Andrés Olié. Para los jueces quedó probado que el 7 de enero de este año, en su domicilio –ubicado en el barrio Los Hornos, en Toay–, el acusado golpeó a la víctima “en la cabeza con un objeto contuso, provocándole un hematoma craneal que la condujo a su fallecimiento el día 11”. Sin embargo, la abogada Camila Aimar, cuestionó las pruebas, apeló la sentencia, y pidió la absolución por el beneficio de la duda.

La defensa asegura que “Nunca existió violencia de género, sino una discriminación y prejuicios en relación con la persona de Marcelo Agüera, por ser hombre y porque Fetter se descompuso en su domicilio. No es cierto que existió violencia de género en el hecho investigado. No se pudo aportar prueba”, aseguró.

Recordó que ese día “se hace presente un patrullero policial de la Comisaría Departamental de la localidad de Toay y uno de los efectivos policiales que asisten al domicilio de Agüera fue el Oficial DR. Dicho testigo relató que al llegar al lugar enseguida tomó contacto con Agüera, y encontró a la Sra. Fetter sentada en el suelo de la cocina a mano derecha con una herida en oído derecho, sangrando”, se lee.

“Agüera le manifestó que Fetter se había caído al levantarse de la cama. Habían estado durmiendo la siesta juntos. Agüera se levantó primero, fue a la cocina a revisar su celular por si tenía algún mensaje por trabajo, (recordemos que Agüera es albañil y se desempeña de manera independiente), y estando de espalda a la habitación escucha un fuerte golpe, al darse vuelta, ve a la Sra. Fetter que se había caído al intentar levantarse de la cama”, añade.

“Al llegar personal policial (TESTIGO DR) y como no atinó a ayudar a Fetter en ningún sentido, sino que simplemente miraba y conversaba con Agüera, el mismo Agüera solicitó permiso para asistir a Fetter. Expresó DR que Fetter pidió mojarse la cabeza, por lo que Agüera la ayudó a pararse y la acompañó al baño. DR manifestó que el domicilio era muy pequeño, el baño no tenía puerta, simplemente una cortina de color bordó, por lo que nunca perdieron de vista a Mirta Fetter. Manifestó que Agüera la ayudó a lavarse la cara y a mojarse la cabeza, y a cambiarse la remera. Al llegar al nosocomio fue atendida por el médico de guardia FS, que comentó que había sido atendida en el pasado por Servicio Social, ingresaba al nosocomio y permanecía internada, dos o tres días”(por un consumo problemático).

El médico comentó que “Fetter se presentó ‘entra bien, lúcida, vigil, orientada’ con una lesión en la zona derecha del oído, por lo cual se le practicó una sutura de 5 puntos. También presentó una lesión en el hombro derecho, ‘un raspón’ producto de la misma caída. Se le practicó una radiografía, la cual se pudo constatar en perfecto estado, sin ningún tipo de anormalidad”, resalta.

“Presentaba escoriaciones en la espalda y miembros inferiores (raspones) que, según la apreciación del médico FS y del informe forense, se desprendió que eran de vieja data, de 14 a 21 días atrás. Antes de dicho traslado, y mientras el Dr. FS le practicaba la correspondiente sutura, el profesional declaró que Mirta le manifestó que se había caído de la cama, tal cual lo había manifestado agüera desde un inicio”, relata la defensa.

En un escrito de 24 páginas, Aimar firma que “no existe forma de demostrar que efectivamente agüera haya provocado las lesiones de Fetter. ¿Si Agüera golpeó a Mirta, como lo hizo? ¿Con qué objeto le provocó las lesiones? ¿Con un caño? No tenía ni huellas ni ADN de Agüera ni de Fetter, ¿la golpeó con sus puños? Según informe de sanidad policial, Agüera no tenía lesiones en su cuerpo, descartando el desgarre característico que sufren los nudillos de las manos al propiciar un golpe de puño”, se indica en el escrito.

En el pedido de absolución reclama la aplicación “La aplicación del instituto in dubio pro reo” porque “tal como vengo señalando y justificando con análisis razonado de las pruebas respecto del mismo, debe aplicarse él in dubio pro reo. Por duda se entiende genéricamente la imposibilidad de llegar a la certeza (positiva o negativa), pero esta imposibilidad tiene diferentes grados. La influencia del principio in dubio pro reo se extiende, con distintos, pero progresivos alcances, durante todo el curso del proceso penal y mientras más adelantado se halle este, mayor será el efecto beneficiante de la duda”.

“La sentencia ha afectado conforme lo indicado el principio de inocencia, al no ser valorada la prueba correctamente”, finaliza la apelación.

