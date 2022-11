Tiene dos hijos y no los puede mandar a la escuela: responsabiliza a la directora, pero Educación niega las acusaciones

Compartir esta noticia:











Una mujer le contó a Plan B Noticias que su hija de 7 años y su hijo de 10, con síndrome de Williams, llevan un mes sin ir a la escuela N.º 78, turno mañana, de Santa Rosa, por diferencias con la nueva directora. Desde la escuela desmienten las acusaciones y afirman que en el caso interviene niñez.

Una joven madre contó a Plan B que a raíz de una agresión a su hija de 7 años, intervino la justicia, labraron un acta “donde falsificaron la firma del padre”, y se vulnera cada día el derecho a la educación. Al reclamar una respuesta, la directora la denunció por amenazas simples, y no puede acercarse al edificio escolar.









“Todo empieza en junio de este año cuando la directora anterior se jubila y entra la nueva. Tengo una nena de 7 años que va a segundo y uno de 10 que va a cuarto. El nene me empieza a decir que la directora le dice tonto, que lo retira del aula y la lleva a la dirección con la señora de pelo blanco, que todavía no sabemos quién es. Por el retraso madurativo, no sabía explicarnos bien lo que pasaba, hasta que un día viene llorando y me contó que lo agarraron del cuello y que nadie hizo nada”, indicó.

“Mi hijo es muy sensible, y cualquier cosa que pasa, llora. Le escribo a la directora y me dice que vaya al otro día. Una hora después del mensaje, mi hijo me recuerda que había sido en plástica y se lo digo a la directora”, añade la madre de los dos niños sin escolarizar desde hace un mes.

“La maestra de plástica le dice que sí, pero lo minimiza, que la situación había sido mínima, que había retado al otro nene. Al día siguiente voy, y empieza a haber diferencias cuando hablamos, me eleva la voz, golpea la mesa diciéndome que ella es la directora. Me decía que el nene estaba mintiendo. Ella se enojó, y llama a la policía que estaba a la salida del colegio y le pide que me saquen del colegio. El policía le dice que no puede hacer nada porque yo estaba sentada tranquila y sin hacer nada. Me retiro del colegio y al otro día me llega una orden de restricción de acercamiento a 200 metros por un mes, firmada por un fiscal, que debe ser amigo, por lo rápido que se la dio”, resaltó.

“Se ve que son amigos, ella lo llamó adelante nuestro, y como riéndose de nosotros, pide la orden de restricción. Yo la cumplí, y es mi pareja quien empieza a llevar a mis hijos. Podía hacerlo porque hace changas. En agosto mi nena llega a casa y cuando la voy a bañar, me doy cuenta que estaba golpeada en un brazo. Por recomendación de mi abogada fui a la comisaria de género en la Güemes. De ahí nos llevan a la escuela de policía para que el médico deje constancia de la agresión. Después de esto, mando una nota pidiendo explicaciones al colegio para saber qué había pasado. La directora dice que nos va a responder por escrito. Tenía 10 días hábiles, pero pasaron más de 25 días, nunca respondió. Ella se tomó licencia”, lamentó.

Plan B pudo saber que la directora se tomó licencia para participar de un concurso directivo. Además, desde la escuela niegan las acusaciones y destacan que en el caso de los niños, se están haciendo las intervenciones correspondientes.

“La madre no atiende al personal de niñez y no es por la escuela que los niños no estén asistiendo a clases”, indicaron desde el Ministerio de Educación de La Pampa.

“Desde Educación se hace todo lo necesario para mantener esa vinculación con la escuela”, resaltaron.

“Cuando ella llega del viaje, me acerco al colegio a pedir explicaciones y me dan una copia de un acta que supuestamente se había hecho el día después, donde dicen que a la nena no le pasó nada, que había ido golpeada a la escuela. Dicen que la habían firmado todas las personas involucradas y que se la habían dado a mi pareja. Yo les digo que no, que no nos dieron nada. Finalmente, nos dan un acta, donde vemos que la firma de mi pareja está falsificada”, advirtió.

“Al otro día volvimos a tener diferencias, ella seguía con el trato prepotente, riéndose. Nosotros tuvimos que hacer la denuncia por la falsificación. Ese día noto que mi hija se había puesto muy nerviosa y yo estaba peor, porque sabía que algo estaba pasando. Pido explicaciones otra vez y ella llama a la policía pidiéndome que me vaya y al otro día me llega otra orden de restricción de acercamiento por tres meses”, relata.

“Cuando me la entregan, le digo a los policías que mi pareja ahora tiene un trabajo fijo de 7 a 15 horas, y no hay quien los lleve, y que la única que queda es que yo las lleve. Nadie me quiere dar una solución, fui al ministerio de Educación, fui como tres veces, fui a inclusiva, todos me dijeron que me iban a dar una solución y no me están dando ninguna. Hace un mes que mis hijos no van a la escuela, y yo quiero que le permitan ir a la escuela. En medio de eso, la nena le dice a su hermano mayor, que la que le hizo eso en el brazo, fue la directora”, contó.

“Fui a hacer otra denuncia, pero tengo tantas denuncias, y todas quedan en la nada, y es cómo que ya no confío en la justicia. Yo no puedo llevarlos y encima mis hijos tienen miedo de ir a la escuela. Cuando mi nena tiene miedo, tiembla, empieza a vomitar, no quiere ver a esa directora, y a nadie le interesa nada”, indicó.

“El ministro de Educación lo único que me dijo, a través de su secretaria, es que este año no podía hacer nada con la directora, pero me pidió que me quede tranquila, que el año que viene la va a remover junto a todo el equipo. Hoy estamos totalmente abandonados por el sistema educativo”, finalizó.

