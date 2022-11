La inflación de pobres e indigentes superó el 9% en octubre

Compartir esta noticia:











La dinámica de precios fue extraordinaria durante octubre, sobre todo al observar su carácter regresivo: la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra lo ocurrido con la línea de indigencia, subió 9,5% mensual y la Canasta Básica Total (CBT), que marca el destino de la línea de pobreza, trepó 9%. Ambas estuvieron muy por encima del 6,3% de la inflación general. Habrá impacto sobre unas estadísticas de pobreza que ya venían golpeadas en el segundo semestre y comenzando a acercarse al 40% nuevamente.









El Indec publicó el informe Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, correspondiente a octubre en el Gran Buenos Aires. Las subas de 9,5% y 9% fueron muy superiores a lo esperado y así una familia tipo de cuatro integrantes, que no paga alquiler, necesitó $139.737 para no ser considerada pobre. Y $62.105 para no ser considerada indigente.

Las variaciones interanuales batieron récords durante el mes, además. Por caso, la CBA pegó un salto de 100,8% en comparación a octubre del 2021. Y la CBT uno de 93,1%. Ambas muy por encima de 88% de la general de los precios publicados por el Indec.

La extraordinaria diferencia entre el 9,5% de aumento en la CBA durante octubre, y de 6,7% en los alimentos en el GBA, según el IPC del Indec, se explicó por el carácter menos sofisticado de los productos que integran la línea de indigencia. Por caso, la papa aumentó 57,6% durante el mes. Eso tuvo un impacto menor en la canasta de precios general. Pero golpeó con mucha más fuerza a los sectores de la sociedad con menores ingresos.

Lo explicó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi: «La CBA es básica y no incluye nada que sea más sofisticado, con más valor agregado y con menor variación de precios, contrario a la fruta, la papa, productos particulares y con mayor incidencia. La papa fue el gran problema, tiene un 6% de peso en la CBA. Un tercio de toda esta suba de la canasta básica fue por el efecto de la papa: le agregó 3 puntos. La leche también impactó con una variación de 17,3%».

