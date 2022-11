Otro cambio en el seleccionado argentino: por lesión, sale Joaquín Correa y entra Thiago Almada

Compartir esta noticia:











El Tucu es la segunda baja en el conjunto albiceleste por problemas físicos, por lo que el ex jugador de Vélez se sumará a la delegación.









El delantero Joaquín Correa fue desafectado hoy de la Selección argentina por lesión y su reemplazante será el mediocampista Thiago Almada, por lo que será la segunda modificación en el conjunto albiceste para el Mundial de Qatar 2022 tras la baja de Nicolás González y la citación de Ángel Correa.

«El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas», publicó la cuenta oficial del seleccionado en la red social Twitter.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

Minutos después, la cuenta del seleccionado argentino confirmó que el cuerpo técnico convocó en su reemplazo a Thiago Almada, jugador en la MLS de Estados Unidos.

#SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022. pic.twitter.com/HmoNU3KzOz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

El delantero del Inter de Italia había encendido las alarmas en las últimas horas por una molestia física, luego de participar en el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos y de convertir un gol en la victoria por 5 a 0 del elenco que comanda el entrenador Lionel Scaloni.

Lo del futbolista tucumano viene de arrastre después de haber sufrido una lesión en la rodilla hace un mes y medio en Inter, aunque la dolencia parecía haber quedado atrás y su presencia no estaba en duda para la Copa del Mundo.

A diferencia del caso de Nicolás González, que también fue desafectado por lesión y será reemplazado por Ángel Correa, el nuevo convocado en el lugar del ex atacante de Estudiantes de La Plata no se definió de inmediato, sino que también estuvieron en consideración Giovanni Simeone, de gran presente en el Napoli y con características de centrodelantero, y Alejandro Garnacho, el joven del Manchester United.

«Thiago tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido. Es pícaro, no le tiene miedo a nada, encara siempre», había declarado el capitán Lionel Messi sobre el ex volante del «Fortín», quien debutó en la Selección en el amistoso ante Honduras.

Días atrás, al hablar de la Copa del Mundo, Almada había manifestado: «Hay que estar preparado para cualquier cosa y si no me toca alentaremos desde afuera como un argentino más».

Si bien las noticias de la delegación argentina sorprendieron este jueves, el propio Scaloni había advertido sobre posibles cambios en la lista tras el amistoso con Emiratos Árabes Unidos.

«Tenemos algunos problemitas, pero tenemos tiempo para definir algunas cosas para el debut. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien, algunos quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban para jugar. No puedo garantizar que todos vayan a estar, hay que ser cautos», había declarado el DT.

