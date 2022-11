Araucanía: La Pampa se llevó el oro en judo femenino

Compartir esta noticia:











El jueves fue una jornada con muchos triunfos marcó el paso de La Pampa por las diferentes disciplinas. En horas de la tarde el judo femenino obtenía la medalla de oro de la mano de Sasha Biondo.

Una alegría inmensa para ella y para la Provincia. Sasha, luego del combate expresó su extrema satisfacción, ya que llegaba a las instancias finales y esta vez se dio la victoria. «Muchas sensaciones, logré lo que quise y al fin le ganamos a Chile. Siempre llego a la final y nunca se me da. Me estaba preparando para el Sudamericano y no pude ir. Me preparé con todo, tuve una fuerte rival pero me llevé la victoria». En cuanto al equilibrio entre la fuerza y la cabeza dijo que «si, demasiada cabeza y garra». Esta medalla de oro se la dedicó especialmente a su familia por todo el apoyo y a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

Fútbol femenino La Pampa – Río Negro, en el estadio Schilling de la Comuna de Osorno.

Las pampeanas dejaron todo en la cancha, venciendo a un fuerte rival y consiguiendo 3 puntos en el grupo. El gol fue de Melanie Gramajo, que marcó el 1 a 0.

La delegada de fútbol femenino, Marcela Castro, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que «las chicas son unas grosas. Todos los pampeanos tenemos que estar orgullosos, tras un partido con mucho calor, tuvieron que parar para hidratarse ya que además el sintético da más calor.

Tenemos un muy buen plantel, muy unido el grupo y con mucho potencial. Seguiremos trabajando, los goles no nos alcanzaron pero tenemos que seguir apostando al fútbol femenino. Año a año vamos creciendo».

Los entrenamientos comenzaron en mayo – junio, que demandó un gran esfuerzo por parte de las chicas, porque cada una estaba en sus ligas. «Lo importante es que están para seguir adelante».

En tanto el fútbol masculino obtuvo un triunfo por goleada, 7 a 0 contra su rival Magallanes.

El vóley femenino tuvo su parte por la mañana y por 3 a 1 arriba vs Chubut y contra Santa Cruz, ganando con el mismo resultado.

En vóley masculino jugó por la mañana contra Santa Cruz y por la tarde contra Tierra del Fuego, en ambos partidos ganó La Pampa.

Básquet femenino por la mañana perdió contra Río Negro 48 – 52 y ganó contra Santa Cruz 59 -53

Final básquet masculino La Pampa triunfó ante Neuquén 80 a 42.

Cinco medallas para natación

Este día de competencias fue muy favorable para La Pampa, ya que en natación obtuvieron dos medallas de oro, una de Bruno Barzola en 200 metros combinados; Oro de José Gramajo en 1500 metros crol. Plata para Martina Souto en 800 metros crol y Sofía Gazan plata en 50 metros libres.

