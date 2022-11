“Las gestiones de Sergio y de Luciano, han sido muy buenas, a pesar de la pandemia”

Compartir esta noticia:











El presidente de la Unidad Básica de Villa Santillán, Ariel Otero, encabezó el grupo de personas que se juntaron en el local para escuchar el discurso de Cristina Fernández. La inflación, el 2021 y las elecciones del 2023.

Este jueves un grupo de militantes y dirigentes peronistas se reunieron en el local de la calle Zola esquina Valerga, para escuchar el discurso de la vicepresidenta, Cristina Fernández.









“Teníamos ganas de festejar el día del militante a 50 años del regreso del General al país y decidimos reunirnos para escuchar a la vicepresidenta Cristina Fernández”, dijo Ariel Otero a Plan B.

“De cara al futuro, creo que tenemos que estar todos. Si me preguntás a mí, yo la quiero a ella, es la que mejor representa el proyecto nuestro, al que le quedaron algunas cosas sin resolver en 2015. Estamos esperando si va a haber adelantamientos, pero si hay algo de lo que no tengo dudas es que vamos a volver a armar el Frente de Todos y el FreJuPa”, añadió.

– Como militante y dirigente, ¿cómo ves el 2023?

– Hoy la gente no quiere volver a Macri, pero la realidad es que tenemos que saldar la deuda con la gente, que es la inflación. Si no facilitamos el tema de la góndola a la gente, vamos a estar complicados

– ¿Y eso se va a lograr a pesar de lo que implica el acuerdo con el FMI?

– Es duro el arreglo que se hizo con el FMI, nosotros estuvimos en contra de firmar esa refinanciación. De todas maneras se ve un crecimiento en el país, tengo muchas esperanzas de que para los primeros meses del año que viene se va a encaminar un poquito la situación económica del país y vamos a seguir dándole batalla a la derecha

– ¿Y en La Pampa?

– No tengo miedo, soy muy optimista siempre, el peronismo de La Pampa ha hecho mucho, la gestión tanto de Sergio a nivel provincial, como la de Luciano en la ciudad, ha sido muy buena a pesar de la pandemia y eso la gente lo valora. La elección del 2021 lo tomo como fue siempre, a veces la gente nos tira de la oreja para que reaccionemos y corríamos lo que no estamos haciendo bien, pero no tengo dudas que a la hora de decidir por un gobierno, va a seguir votando por el peronismo.

