Juegos de la Araucanía: Después de una década, La Pampa llegó al podio en la general 

En la última jornada de los Juegos de la Araucanía, La Pampa mostró su nivel en vóley, fútbol y básquet masculino, llegando a la final contra equipos argentinos y consiguiendo el oro por el cual trabajaron incansablemente junto a sus equipos técnicos. Luego de 10 años regresa al podio, concluyendo la edición en el tercer lugar.

Vóley

El vóley masculino es campeón de los Juegos de la Araucanía, tras un partidazo se llevaron el oro ante Santa Cruz. Fue 3 a 0, los chicos le pusieron toda la garra para poder lograr este triunfo. Participaron de varios torneos previos y mostraron su euforia y alegría al ganar. El equipo dedicó la victoria a sus familias, que siempre estuvieron apoyando.

El femenino logró la medalla de bronce, que suma mucho en cuanto al puntaje para la Provincia y también para el logro personal del equipo. Estaban con muchas ganas de ganar este partido y así lo hicieron.



Fútbol

La Pampa demostró ante su rival el empuje y las ganas de ganar con un contundente 3 a 0 ante Chubut. La alegría inmensa de todo el equipo (jugadores y cuerpo técnico) que vinieron a los juegos con estas expectativas que se cumplieron.



Básquet

En el partido que se disputó hoy a la tarde, La Pampa (Masculino) superó a Chubut jugando a un gran nivel para otra medalla de oro.

Por su parte, las chicas cayeron ante Araucanía, concluyendo en el 6° puesto de la clasificación final.



Judo

En la última jornada de los Juegos, el equipo judoca pampeano logró que las chicas finalizaran 5° por equipos y los varones en el 7° lugar.

Al cierre

En vóley, el masculino ganó la definición ante Santa Cruz 3-0 (25/16, 25/22 y 25/19). Por su parte, el femenino también hizo podio: tercero al vencer en el desempate a Araucanía 3-0 (25/14, 30/28 y 25/16).

El básquet masculino aportó el segundo oro de la jornada al imponerse 63-55 a Chubut en la definición, al tiempo que las chicas fueron sextas al caer con Araucanía 54-43 el desempate por el quinto.

Finalmente, en fútbol, los pampeanos superaron en la final a Chubut 3-0 con goles de los hermanos Facundo (2) e Ignacio Kalinger di Nápoli. El femenino cerró en el noveno lugar, con un 8-1 sobre Tierra del Fuego.

Así, La Pampa se ubicó en el tercer lugar de la clasificación general, con 164 puntos, detrás de Río Negro (209, campeón) y Neuquén (171).

Coronación

Una vez culminado el segmento estricto de las competencias tuvo lugar el acto de clausura de los Juegos, con la presencia de la ministra de Deportes de Chile, Alexandra Benado Vergara, quien encabezó la entrega de trofeos y medallas a los equipos y deportistas consagrados. En ese contexto el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, Ceferino Almudévar, y titular del Ente Ente Patagónico del Deporte (EPADE), sostuvo extendió las felicitaciones a los y las deportistas, “tenemos motivos para festejar y el principal de ellos es que hemos finalizado el primer Juego pos pandemia, lo cual era un desafío difícil para todos, especialmente para los organizadores porque después de tanto tiempo concretaron esta competencia que estuvo a la altura de las circunstancias”.

El funcionario reconoció la recepción de la dirigencia como así también a la población de Los Lagos, “les doy el agradecimiento en nombre de todas las provincias argentinas que compitieron aquí. Aplaudo a quienes trabajaron incansablemente para que en esta semana los chicos y chicas se sintieran como en su casa. Lo dijimos en la inauguración, los deportistas crecieron sustancialmente, han tenido y tienen un excelentísimo nivel, y nosotros como dirigentes tenemos que estar por delante de ellos para que nada les falte. Los Juegos Binacionales de la Araucanía merecen una refundación, tenemos que cambiar cuestiones técnicas y organizativas que sin duda engrandecerán esta actividad, es nuestra función como dirigentes. Estos Juegos no se tocan, hace 29 años que están, son el evento más importante de la Patagonia y no se tocan por respeto a los que pasaron, los que están y los que vendrán, tenemos que seguir fortaleciendo este evento, este evento no es de los dirigentes, es de los jóvenes patagónicos” expuso en el cierre no sin antes anunciar que la próxima edición tendrá su desarrollo en la provincia de Río Negro, dentro de un año.

