“Nunca pensé en desmentir operaciones de prensa tan vergonzosas”

La intendenta de Realicó, Viviana Bongiovanni, utilizó las redes sociales para señalar que todavía no ha tomado una decisión de ir por la reelección. Además, se refirió de operaciones de prensa en su contra.

La jefa comunal escribió una carta abierta a los habitantes de Realicó.

Textualmente manifiesta lo siguiente:

Uso mis redes sociales para mostrar las acciones que realizamos desde la Municipalidad. En esta ocasión, me permito utilizarla por otra cuestión. Se está faltado a la verdad y por lo tanto, se le falta el respeto a todo el pueblo de Realicó.

Nunca pensé en tener que salir a desmentir operaciones de prensa tan vergonzosas. Que afectan no solo mi condición de mujer política, sino también, que juegan con el destino de nuestro pueblo, por el que todos y todas trabajamos día a día, aún más en momentos difíciles.

En Realicó nos conocemos. Saben de mi historia, de mi trayectoria y saben, más allá de las diferencias que podamos tener, que soy una persona de bien.

Siempre fui respetuosa del derecho a informar y la libertad de prensa. Pero publicar algo sobre una supuesta decisión personal sin preguntármelo resulta temerario.

Se dan por hecho acciones de mi parte que nunca existieron y ponen en duda mi decisión de ir por un nuevo mandato en la intendencia. Cada uno sabrá sacar sus propias conclusiones sobre la intencionalidad.

Estoy por cumplir mis primeros dos años de gobierno. Asumí por una desgraciada situación. Me puse al frente en una larga pandemia. Mi única razón es trabajar por Realicó para ponerla de pie y que comience a caminar. Seguimos gestionando el crecimiento de nuestra ciudad. Estamos concretando obras pocas veces vistas con el apoyo del gobierno provincial y nacional. La transformación de Realicó es una realidad. Por eso mismo, no le saco tiempo al trabajo diario, a la gestión. Ustedes me piden que redoblemos los esfuerzos para seguir por esta senda. No puedo detenerme en mezquindades políticas.

Mi primer mandato termina a fines de 2023. Si bien está muy avanzada la posibilidad de un adelantamiento electoral, aún hay tiempo para analizar desde lo personal y desde lo colectivo el rol político que deba asumir.

No tomé aún ninguna decisión de ir o no por la reelección. Lo decidirán ustedes. Estamos trabajando.

Aquí mi respuesta sincera. Quien diga lo contrario, miente.

Viviana.

