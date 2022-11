La próxima semana se licita la Nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Así lo confirmó Ziliotto ante una consulta de Plan B. La obra tiene un presupuesto de 3.600 millones de pesos y se contará, también, con un aporte de Nación. Se presentaron 4 ofertas, una que no pertenece al territorio provincial, con un plazo de ejecución de 18 meses.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmó que el miércoles que viene se licita la Nueva Terminal de Ómnibus para Santa Rosa.

Luego del acto de inauguración de la pista del aeropuerto de Santa Rosa, recorrió el lugar donde estará la nueva terminal: fue junto al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, el ministro de Obras Públicas, Julio Rojo, el secretario de Transporte de Nación, Darío Giuliano y la delegada de la Patagonia de la CNRT, Mariel Schwert.

Ante una consulta de Plan B, Ziliotto ssotuvo que “es una Terminal que está vinculada directamente a la Avenida de Circunvalación y con proyección al ingreso de quienes vienen desde el este, de Capital Federal, para que no ingresen al sector urbano”.









“Es una obra que vamos a licitar el miércoles 30 de noviembre y al mes de septiembre, tienen un presupuesto oficial de 3.600 millones de pesos. Es una Terminal que no solo da respuestas al servicio de transporte, sino que se integra en un espacio natural, donde conviven tanto un barro residencial, con un sector comercial y de espacios naturales”.

“En este sentido, la Terminal es un espacio natural que no agrede lo ambiental. Por eso, el 7 tenemos una audiencia pública para explicar de qué se trata y demostrar que esto no tiene una dimensión que no agreda al ambiente”, dijo Ziliotto.

“Además, estratégicamente, esto está al costado de las vías. Estamos trabajando junto a la Universidad Nacional de La Pampa para vincular el acceso a la Terminal a través de vehículos, y pensar en la posibilidad de un medio de transporte que utilice la infraestructura ferroviaria para, dar respuesta al transporte y mayor espacio a la planificación, para integrar no solo la Terminal de Ómnibus no solo con Santa Rosa, sino también con Toay y todos los barrios que la integran en esa vinculación. Es una obra que merece Santa Rosa y estamos trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional, que hará un aporte financiero”, cerró el gobernador.

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Julio Rojo, adelantó que se presentaron 4 ofertas, tres de La Pampa, con un plazo de ejecución de 18 meses para la obra.

