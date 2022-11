Silvana Capello, mamá de Agustina: “no voy a parar, quiero al asesino preso y que sea con perpetua”

Compartir esta noticia:











Silvana Capello y Mariano Fernández Barreiro, mamá y papá de Agustina Fernández, brindaron una conferencia de prensa y se mostraron esperanzados en el esclarecimiento del asesinato de la joven, ocurrido en la localidad de Cipolletti, en Río Negro.

En una conferencia realizada en la sede de DAFAS, donde Mariano Fernández Barreiro trabaja, los padres de la joven agradecieron la colaboración del gobierno pampeano y del rionegrino para intentar esclarecer el caso. Aseguraron que hay varias líneas de investigación abiertas y que están a la espera de resultados.

“Hay avances que no podemos decir y están trabajando en varias pruebas. El perito es excelente, el trabajo que están haciendo es mucho y la Fiscalía también. La conformación de la Brigada es visible y hay un trabajo especial dedicado al caso de Agustina y a eso lo agradecemos mucho. Lo pedimos mucho y no fue fácil”, dijo Silvana.

“Pero, estamos a la espera de resultados, con fe de que aparezcan los culpables, que paguen. Acá en La Pampa estamos tranquilos, pero allá tienen a uno o varios asesinos sueltos. La comunidad de Cipolletti está bastante conmocionada y no quieren que otro caso quede impune. Nosotros no lo vamos a permitir ni como padres, ni como pampeanos”, agregó Silvana.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Agustina fue con un sueño allá. Le costó muchísimo adaptarse y era muy agradecida. Cueste lo que cueste, yo quiero vivir para ver a mis nietos. Tengo otra hija, pero no voy a parar, así me lleve diez o veinte años, pero quiero al asesino preso y que sea con perpetua, dijo.

Consultada sobre si el equipo de investigación ha avanzado para dilucidar el caso, Silvana dijo que sí. “El equipo está cerca y les pedimos que sean cautelosos. Me parece que tienen que estar seguros. La paciencia la tenemos y la ansiedad nos gana”.

“Hay varias líneas de investigación desde el comienzo. Nosotros somos padres y queremos una respuesta. No se ha descartado ninguna y cada uno es idóneo en lo que hace. Estamos alertas, siempre esperamos un llamado”, dijo Silvana.

La mamá de Agustina dijo que hay varias personas sospechosas. “Ellos están trabajando en eso, pero no lo puedo decir. En el caso de su vecino, nunca se descartó. Gracias a Dios, siempre se puso a su disposición y él está dentro de las líneas de investigación, desde el primer momento”.

Consultada sobre si habló con Parra, Silvana dijo que no quiso. “Nosotros recalcamos que se conformó una Brigada y se pusieron recursos para resolver el caso. Esos pedidos fueron atendidos”.

Preguntada sobre si piensa instalarse en Cipolletti, Silvana dijo que no. “Agradezcan que no estoy allá, el abogado me dice que me quisiera tener siempre ahí. La presión social la estamos haciendo y la vamos a hacer. Todos los medios se han ofrecido y lo agradezco. Cada vez que nos requieren, estamos allá. Si hay que ir 15 días allá, vamos a ir. Yo creo que la causa avanzó. Uno la fe, no la puede perder”.

Capello agradeció el acompañamiento del gobierno pampeano. “Del gobierno de La Pampa, fueron los primeros en comunicarse, sobre todo con Mariano. Pusieron a disposición todo lo que necesitáramos. En su momento, se analizó un traslado de Agustina, que no fue viable. Siempre estuvieron, conjuntamente con todas las autoridades de Río Negro. Pero una como que siente más propia La Pampa”, cerró Silvana Capello.

El caso de Agustina

Cabe recordar que el violento hecho ocurrió el sábado 2 de julio en un departamento de Cipolletti. La joven fue salvajemente atacada, según la principal hipótesis, en una ocasión de robo en el departamento de un amigo cercano al de ella, en calle Confluencia.

Agustina fue encontrada por Pablo Parra, con quien se había encontrado en el departamento del joven a compartir una cena. Según testimonios de Parra, “la dejó en el departamento y se ausentó durante una hora. Al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo”. La justicia investiga si el hecho ocurrió el sábado entre las 19 y las 22. Según el joven, los ladrones se llevaron mil dólares, su celular y el de Agustina.

La víctima permaneció internada hasta comprobarse su muerte cerebral el martes. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación de órganos que se realizó en el hospital de Cipolletti.

Un análisis de ADN descartó a Parra como el atacante. La familia continúa firme con el pedido de justicia para que se resuelva la investigación.

El 14 de julio, el perito Eduardo Prueger anunció que fue convocado por la familia de Agustina para intervenir como perito de la querella. Público en sus redes sociales: “fui convocado por los abogados de la familia de Agustina Fernández para intervenir como perito de la querella. A partir de hoy me incorporo en la causa y comienzo a colaborar en la investigación”.

Eduardo Prueger es hijo de Enrique Prueger, destacado perito y licenciado en criminalística, que participó en casos resonantes, entre ellos la investigación del asesinato del soldado Omar Carrasco y la de la muerte de Carlos Menem junior, donde ofició como perito de parte, en representación de Zulema Yoma, querellante en la causa.

En la causa que investigó la muerte del soldado Omar Carrasco, ocurrida en 1994, la actuación de Prueger resultó crucial para la identificación del lugar donde había sido ocultado el cuerpo del joven y, con ello, para el esclarecimiento del caso, que derivó en la eliminación del servicio militar obligatorio.

Nacido en la ciudad de San Salvador de Jujuy el 21 de junio de 1956, es egresado del Instituto Universitario Superior de la Academia de la Policía Federal Argentina, donde se recibió como licenciado en criminalística con un promedio de 9,83, según consigna su currículum vitae.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios