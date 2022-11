Trabajadores y trabajadoras de prensa lograron recomposición salarial: “en La Pampa se puede pagar más”

Compartir esta noticia:











La FATPREN logró avanzar en un acuerdo de recomposición salarial con las empresas de medios de prensa escrita de la mayoría de las provincias. En La Pampa, el secretario general del Sipren, Milton Fernández, dialogó con Plan B y dio detalles del aumento, aclarando que “es un alivio” y convocó a sumarse a los reclamos.

“Llegamos a un acuerdo con las cámaras del sector. La suma nunca es satisfactoria, porque estamos esperando una recomposición, que está muy lejos, lamentablemente. Ahora tratamos de acompañar la inflación y se arregló, a marzo de 2023, un 87%, con un bono en enero de $30.000. Seguro que será un bono que dará el Estado, y hay un compromiso de darlo”, dijo Fernández.

“Igualmente, la lucha no cesa. Esperamos una recomposición seria y sabemos que los medios en La Pampa lo pueden hacer”, agregó el secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa.

Fernández confirmó que el arreglo incluye tanto a trabajadores de medios gráficos como televisivos y de radios. “Este 87% se pagará de la siguiente manera: hasta ahora, tenemos un 40%. A diciembre, llegaremos con otro 20%, más una suma de $5.000 todos los meses, que pasará al básico y que será un 70%, a diciembre. En enero y febrero y marzo, se alcanzará el 87%, más el bono”.

En referencia al pedido de equiparar los salarios con los trabajadores y trabajadoras de prensa estatales, Fernández dijo que el pedido no fue escuchado. “Enviamos notas formales a los tres diarios, pero no hubo respuesta. No nos recibieron, porque a ellos no les conviene recibirnos, porque saben que nos tienen que dar respuestas. Igualmente, no vamos a bajar los brazos. Sabemos que en La Pampa, se puede pagar un poco más”.

“Este acuerdo nos trae un poco de alivio para trabajadores y trabajadoras para fin de año. No es más que eso. Es un arreglo que se pudo lograr”, agregó el secretario general del gremio de prensa. “Será un año más de ir a la baja salarial, lamentablemente. En marzo, tenemos otra oportunidad para reclamar. Este año hicimos cuatro paros. En el diario que trabajo, empecé haciendo paro yo y terminamos haciendo paro tres compañeros. Eso está en nuestras manos. Todo lo que hemos logrado, lo conseguimos nosotros, los empresarios no dieron un peso, todo fue sacado por la lucha. Es el camino y tendremos otra oportunidad en las paritarias que vengan”, agregó.

La situación en Radio Nacional

Por otra parte, Milton Fernández se refirió a la situación de trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. “En la Radio, están pasando un muy mal momento, desde hace tiempo, que se están cerrando salarios a la baja y en este año, cerrarán con un aumento del 75%. Hay una intención de pasar a planta o a eventualidad a los contratados. Se trata de tres empleados, los más antiguos y dos personas más. Cinco en total”.

“Ante esta situación de los privados, el Estado Nacional es el peor precarizador de todos, no solo con una paritaria a la baja, sino con gente en negro de hace muchos años y con una zona patagónica no reconocida. Es la única empresa del Estado Nacional que no reconoce la zona patagónica”, dijo Fernández.

“En el caso de La Pampa, la Dirección de Radio Nacional acá, está de acuerdo con nosotros, porque es una pampeana que sabe de los reclamos. Pero esto se discute a nivel nacional. En ese sentido, estamos con la Federación discutiendo esto”, cerró Fernández.

La recomposición

Según el acuerdo, en octubre y noviembre se abonará, respectivamente, un 20% de incremento más una suma de 5 mil pesos que pasarán a ser remunerativos ambos en diciembre. A su vez, se conquistó un bono de 30 mil pesos para enero, un 15% a partir de febrero y un 5% en marzo que pasan también ambos a ser remunerativos desde ese mes. Esto se suma al 40% ya logrado en el tramo anterior de la negociación paritaria.

Así, el acuerdo implica más de un 87% anualizado promedio, con un impacto mayor en las categorías más bajas que llega al 90,5% para la escala A. En el caso de la escala B, esta cifra alcanza el 88,7% en la categoría redactor y 91,2% para aspirante. Finalmente, se estableció una revisión paritaria para enero.

