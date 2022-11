Antigüedad de ex planes: conformarán Mesa de Diálogo y analizarán los casos próximos a jubilarse

Compartir esta noticia:











Oscar Gandi, integrante de la CTA de los Trabajadores, confirmó a Plan B que el jueves fueron recibidos por el Secretario de Gobierno de la comuna, Heriberto Mediza y acordaron conformar una mesa de diálogo para hacer un listado de personas que estén próximas a jubilarse.

“En la última reunión que tuvimos con el intendente y el secretario de Gobierno, se había comprometido a buscar alguna solución, sobre todo para la gente que está más próxima a jubilarse”, dijo Oscar Gandi a Plan B.

“En ese momento, dijimos que para encontrar una solución, había que encontrar una mesa de negociación, que es la que hemos venido pidiendo y no se había dado. Ayer tuvimos una reunión con Mediza y acordamos que lo más pronto posible, se va a armar una mesa de diálogo, con algún integrante de Recursos Humanos y el Secretariado de Hacienda, junto a los tres delegados de la CTA y junto con el municipio, con los instrumentos legales que tenga a mano, se verá bajo qué ítem se pueda ir equiparando esa antigüedad, al menos para esos compañeros y compañeras”, explicó.

“Sería tomar el límite de edad de los 59 años para las mujeres y de 64 para los hombres, es decir los que se jubilarían el año que viene. De esos, hay que evaluar qué cantidad es, cuál es la antigüedad que se les debe, ver con qué item se puede reemplazar, que sea un ítem que pueda manejar el Ejecutivo con una disposición, que no tenga que recurrir al Concejo y que con una simple resolución, se pueda resolver”, dijo Gandi.

“La idea es que esto sea un proceso, que sigamos trabajando el cronograma de actividades. Por ahí, hay gente que se les va a empezar a pagar y a los dos o tres meses se jubila e ingrese otra persona, que sea todo retroalimentado”, afirmó Gandi.

Gandi recordó que el ítem de antigüedad puede engrosar un poco el salario a quienes le faltan cuatro o cinco años para jubilarse. “No es un reconocimiento de años trabajados en el ISS, porque eso está solucionado con el suplemento al que adhirió la municipalidad, con la ley 2954. Los compañeros y compañeras ex planes que no tengan los aportes, se jubilan con un porcentaje mínimo que cubre Instituto y el otro porcentaje lo cubre la municipalidad, con el suplemento”.

“Rescatamos la creación de esta Mesa de Diálogo, y veremos cómo se desarrolla, pero no descartamos tomar otras medidas, con reclamos legales. Lo importante es que no se mezclen internas políticas, entre la oposición y el oficialismo. Hubo muchas chicanas y se dejó de hablar del reclamo genuino de los trabajadores, que era el reconocimiento de su antigüedad”, dijo Gandi.

En referencia a una denuncia realizada por delegados del SOEM, contra integrantes de la CTA por violencia física y verbal, Gandi dijo que “los compañeros fueron notificados por la policía y esperan a ser llamados o no por la justicia, para ver si hubo alguna contravención o no. Delito, no hay”.

“Nuestros compañeros dicen que eso no ocurrió. Nosotros hicimos pedido de cámaras de la municipalidad y tenemos algunos videos al respecto. Será todo para dirimir en la justicia, en el caso de que sea necesario. Hasta ahora, la justifica no notificó a los compañeros, ni a nosotros. Después hubo una denuncia pública, por una cuestión de violencia de género, que es más complicada, pero tanto la CTA, como los delegados no fuerno notificados de estas cuestiones”, dijo Gandi.

“Más allá de eso, es una lástima que entre sindicatos que defendemos a trabajadoras y trabajadores, haya ocurrido esto, o no. Nosotros estamos tratando de establecer un diálogo, darle una solución a trabajadores y trabajadoras, pero no pelearnos con nadie, ni entrar en internas políticas”, afirmó.

Por otra parte, Gandi adelantó que el conflicto por los explanes puede resolverse si interviene el gobierno provincial. “Ya le enviamos una audiencia al gobernador, hace unos diez días y el lunes vamos a volver a insistir con otra audiencia. Hay que charlar esta problemática. Hay inseguridad laboral en algunos sectores, de salud, explanes, que nos llaman de toda la provincia y creo que la solución política, tiene que tener algún comienzo en la Provincia”.

“No sé si es el momento ahora, con el cronograma de elecciones, ya que despierta sensibilidades, cuando no es así. A veces la política partidaria no tiene en cuenta el accionar gremial de los sindicatos. Nosotros somos sujetos políticos y podemos militar en un lugar u otro, pero si existe una demanda real de derechos de trabajadores, para nosotros no importa el momento o lugar, el hecho es que trabajadores y trabajadoras sean escuchados”, cerró Gandi.

