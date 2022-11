Eric Dier, el futbolista inglés que toma mate en la concentración británica

Un futbolista de la Selección inglesa comparte la infusión típica argentina en plena concentración y es furor. Mirá.

El mate es popularmente conocido principalmente en Argentina y Uruguay, sin ir más lejos, es la infusión característica y elegida por la mayoría de los habitantes de ambas naciones.

No obstante, en algunos países la bebida típica nacional también despierta pasiones impensadas y llegó al Mundial de Qatar.

Así es el caso del futbolista de la selección inglesa Eric Dier, que les mostró a los fanáticos de la Selección de Inglaterra que lleva la tradicional infusión argentina a cada entrenamiento.

Mate tea 🤝 @ericdier

The #ThreeLions defender and skipper @HKane talk us through the essential items they packed for the @FIFAWorldCup! 🧳

— England (@England) November 27, 2022