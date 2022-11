Claudia Giorgis se propone como la candidata a intendenta “del consenso” en la oposición

Compartir esta noticia:











La concejala del FreGen pidió que la próxima gestión de Santa Rosa “no se olvide de los barrios”. Quiere ser la candidata del consenso en Propuesta Frepam, el nombre local de Juntos por el Cambio.

En las últimas semanas, la concejal Claudia Giorgis volvió a tener una presencia pública destacada. Hasta ahora, su tarea como legisladora en el Deliberante se hacía sin difusión de prensa. Se mostró en reclamos vecinales por pérdidas de agua, cloacas y la rotura del asfalto.









“Creemos que la nueva gestión debe tener en cuenta la participación de los barrios y para eso tenemos propuestas”, indicó.

“Un grupo importante de gente me está pidiendo que sea candidata a intendenta. No es una decisión persona y por supuesto que vamos a estar a disposición de un consenso general, pero si me gustaría, por la experiencia que hemos acumulado, asumir la gestión para mejorar las cuestiones que haya que mejorar y continuar las que se hacen bien”, indicó en declaraciones a Somos Noticias, el noticiero de Somos La Pampa.

“En caso de ser la candidata a intendenta por la coalición opositora, me gustaría que sea sobre la base de un gran consenso”, añadió.

Giorgis es la concejala más experimentada del Concejo Deliberante de Santa Rosa y a partir de su impronta y su conocimiento de las cuestiones de la ciudad, se anota en la carrera por la intendencia.

Por ahora, la alianza opositora tiene en danza los nombres de Martín Ardohain, Martín Berhongaray, Francisco Torroba, Federico Roitman, y ahora, el de Claudia Giorgis, para la intendencia de Santa Rosa.

Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias (para los partidos pero no para las y los votantes) se harán el 11 de febrero de 2023 y las generales el 14 de mayo de 2023.

