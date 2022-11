Dirigentes del sindicato del Correo de La Pampa, con heridas graves tras un siniestro en ruta

Compartir esta noticia:











Tres integrantes de la conducción del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de La Pampa sufrieron heridas graves en un siniestro vial ocurrido esta mañana en la ruta 5 a la altura de Pehuajó. A uno de ellos le tuvieron que amputar una mano.

En la camioneta VW Amarok viajaban el secretario General del sindicato, Ricardo Gómez, la secretaria adjunta, Andrea Rivera y el tesorero, Leonardo Chamorro, a quien se le tuvo que amputar la mano derecha por el siniestro vial.

Gómez le contó a Plan B que «había un camión que iba a 20 kilómetros y nos lo encontramos arriba de la ruta. No me da para esquivarlo y lo agarro con el lateral izquierdo. Tiro la camioneta afuera de la ruta, pero no volcamos».









«Estoy muy dolido, Pipi (Chamorro) es mi hermano de la vida», indicó Gómez.

Las imágenes muestran el fuerte impacto y el lateral completamente hundido. Rivera y Chamorro permanecen internados en observación. La mujer padeció politraumatismos por el impacto contra el camión. Los tres se encuentran fuera de peligro.

Los y la dirigente del sindicato de correos viajaban a una reunión gremial nacional que se iba a realizar en Buenos Aires este miércoles.

Leonardo Chamorro es además dirigente del partido PARTE que en Nación mandó a construir el Presidente Alberto Fernández.

Foto: Facebook Del Sol Pehuajó

