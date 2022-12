Presupuesto: residentes, guardias médicas e infraestructura, los temas que respondió Kohan

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud, Mario Kohan, y el equipo del Ministerio se explayaron sobre las partidas asignadas para el Presupuesto 2023, en la ronda de debate que se llevó a cabo este jueves en la Legislatura provincial.

Las partidas asignadas al Ministerio de Salud ascienden a $39.208.774.088. Desde el Gobierno provincial destacaron que significa un incremento del 90% en relación al 2022.









Durante su exposición, el titular de Salud manifestó que el Presupuesto es el que permite avanzar sobre los proyectos de políticas públicas en salud. “Lo hace en el sentido del avance humano, en la capacidad edilicia y muchas posibilidades resolutivas que representan una gran inversión”, sostuvo. Y completó: “Estamos por un camino satisfactorio a pesar de la pandemia que nos corrió el arco, pero no perdimos de vista hacia donde queríamos ir”.

Kohan también destacó la importancia de las leyes de Telemedicina e Historia Digital Clínica, y aseguró que “marcan un antes y un después” en la provincia. “La Pampa es pionera en esto”, celebró.

En la ronda de preguntas se le consultó por la situación de los médicos residentes en la provincia.

Kohan respondió que “la ley de residentes médicos tiene 40 años, estamos discutiendo una nueva ley. Nadie niega que el sistema de residencias médicas está en crisis, pero también sabemos que tiene diferentes aristas”, y agregó que “han cambiado las expectativas de calidad de vida y elección que tienen los médicos que se reciben, sin ir más lejos, hace mucho tiempo que hay una oferta de cargos que no se cumplen. En La Pampa hay una doble beca, una nacional y otra provincial. La provincia mejoró condiciones económicas a los residentes, pero somos conscientes que no alcanza sólo con mejorar eso porque hay otros factores. No pasa solamente por la remuneración».

En esta línea, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, tomó la palabra y señaló que “no hubo conflicto” con los residentes y que sólo se “visibilizó” una petición. “Nosotros ya le habíamos planteado a Nación que la beca nacional era muy baja y por ese motivo habíamos tramitado otro monto con el Ministerio de Economía, y teníamos el visto bueno. Los residentes no nos esperaron y la cuestión se visibilizó, pero a los tres días estaba resuelto”, aseguró el subsecretario.

Otra de las consultas realizadas al ministro y funcionarios del área de Salud, fue por el uso actual que tiene el equipamiento e infraestructura que se implementó durante la pandemia.

“Durante la crisis generada por el Covid, llegamos a tener casi 140 camas de terapia intensiva. La Pampa pre pandemia tenía 66, entre públicas y privadas. Hoy tenemos terapia intensiva en Santa Rosa, General Pico y General Acha. Los contenedores que adquirimos quedaron como funcionamiento de sala y todo el equipamiento fue distribuido a hospitales de toda la provincia. No hay ningún equipo que se haya dejado de utilizar”, respondió Vera.

Más adelante, se le preguntó al ministro qué panorama tiene respecto a la suba de casos de Covid. Kohan respondió: “En La Pampa y en toda la Argentina no tenemos casos de internación severos originados por este virus. El 90% de la población ya tiene el esquema completo en la provincia, y ahora estamos pidiendo que se aplique el quinto refuerzo. Le pido a todos los pampeanas mayores de 18 años que vayan a recibir el refuerzo. Que quede claro que no van a ser convocados, no estamos en una campaña de vacunación”.

También se le preguntó al titular de Salud sobre el reclamo de profesionales por el pago de las horas de guardias médicas.

“No hay reclamo, lo que si hay una realidad que planteamos que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Cuando un médico hace cierta cantidad de guardias tiene que tributar, entonces las hacen hasta cierto punto, porque la próxima guardia la cobra el Estado. Eso desmotiva a todos los médicos del país y esa es la razón por la cual eligen no hacer más de cuatro guardias. Por este motivo se ha impulsado una ley nacional que corregirá esta situación”, explicó Kohan.

Por otra parte, se le preguntó al ministro por las especialidades que cuentan con menos médicos.

“Creo que la provincia está equilibrada en cuanto a especialistas. Pero sabemos que hay profesionales que llevan mucho trabajo radicarlos en La Pampa. No es lo mismo radicarse en Córdoba, Buenos Aires, Rosario o Tucumán que en La Pampa. Nosotros estamos haciendo un trabajo intenso para modificar esa situación”, respondió el titular de cartera de Salud.

Posteriormente, se le consultó al subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, por las líneas de acción de prevención de drogas y las partidas asignadas a las mismas.

El funcionario respondió que “hay una dirección específica que es la Dirección de Prevención, Promoción y Capacitaciones que utiliza los fondos de las partidas presupuestarias para prestaciones de servicios e insumos. En Prevención se llevan adelante campañas como la que se lanzó en 2019 que se viene actualizando y renovando dirigida a jóvenes con consumos problemáticos. Esta campaña cuenta con asesoramiento del Colegio de Psicólogos y profesionales que trabajan en la materia”.

Por último, se le preguntó a Malgá si el área de Salud Mental tiene asignado un presupuesto para infraestructura.

“Hay un proyecto para llevar adelante en lo que va a ser el complejo hospitalario, porque está el desafío de integrar al nuevo hospital las prestaciones de Salud Mental, y a su vez mejorar y restaurar las condiciones edilicias del área”, cerró el subsecretario.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios