SIDA: 633 personas se contagiaron en La Pampa en un año

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. Esta fecha propone concientizar sobre las formas de prevención del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) el cual, a pesar de ser una epidemia que comenzó hace 40 años, sigue afectando a la humanidad.









Este año el lema de ONUSIDA es ¡Igualdad ya! Es una llamada a la acción para poner en práctica todas las acciones necesarias para abordar las desigualdades, principalmente en lo que respecta al estigma y discriminación a las que se enfrentan las personas con VIH. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (el número 38 de 2021), en Argentina existen 140 mil personas con VIH; de las cuales el 17% no conoce su diagnóstico y el 29,9% se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección.

Además unas 65 mil personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público. Cabe destacar la relevancia que presenta la temprana detección del virus, que con un tratamiento adecuado se puede conseguir el estadío de I = I (Indetectable es igual a Intransmisible). Una persona con carga viral indetectable obtiene beneficios para su salud y NO transmite el virus a través de las relaciones sexuales.

En la provincia de La Pampa se notificaron 633 personas con infección por VIH durante el período 2012-2021. Más del 80% se atiende en el subsistema público de salud y de ellos el 79,5% cumple tratamiento en los últimos tres meses. El porcentaje de diagnósticos es del 31,1%. A partir del mes de julio de este año, merced a la gestión del Gobierno provincial, mediante la cual se intensificó el fortalecimiento de los laboratorios a través de recurso humano calificado y tecnología de punta, es que en la provincia de La Pampa se comenzó a realizar la valoración de la inmunidad (CD4 y CD8) de los pacientes enfermos con VIH, como tambíen la carga viral. Estas prácticas son de fundamental importancia para el control y seguimiento de estos pacientes, garantizando, de este modo respuestas oportunas y evitando derivaciones a otras provincias, permitiendo agilizar los tiempos en los tratamientos.

Desde el Ministerio de Salud y a través del Programa Provincial de VIH, ITS y hepatitis virales, se trabaja arduamente en promoción y prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual; seguimiento y monitoreo de pacientes con VIH; acceso al diagnóstico oportuno y asesoramiento. De esta manera, se prioriza el trabajo de la detección temprana tendiente a poder disminuir la cantidad de diagnósticos tardíos. Así como también, se busca lograr que las personas puedan realizar el tratamiento adecuado y sostenido para lograr una calidad de vida similar a las personas sin VIH.

Formas de transmisión

Existen básicamente tres formas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. El primero y principal es a través de las relaciones sexuales desprotegidas, (es decir sin preservativo y/o campo de látex), siendo responsable del 98% de las infecciones. Otra forma es a través de la sangre, que se puede producir al compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings, agujas para tatuar, etc. Por último se puede manifestar el contagio a través de transmisión vertical, a partir del embarazo, el parto sin los cuidados necesarios y la lactancia.

Cabe aclarar que el VIH no se transmite por besar, abrazar, compartir vasos, cubiertos, mate, intercambiar ropa, usar el mismo baño, la cama o la pileta. Tampoco lo transmiten los mosquitos, el sudor o las lágrimas.

Tratamiento

Si bien no existe cura, existe un tratamiento llamado “Tratamiento Antirretroviral” que consiste en una combinación de diferentes medicamentos. Este tratamiento y los tratamientos complementarios son garantizados en todo el territorio provincial. Él mismo evita la replicación del VIH. No cura la infección, pero evita que el virus se multiplique y afecte la salud. Es crónico, es decir que una vez que se empieza el tratamiento es necesario tomarlo todos los días, toda la vida. Si el tratamiento se mantiene de forma correcta en el tiempo, las personas con VIH tienen una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus.

Actividades de prevención, promoción y testeo en la Provincia

En el marco del Día Mundial del Sida, el pasado domingo 27 de noviembre se llevó a cabo una correcaminata en el “Parque Recreativo Laguna Don Tomás” de la ciudad de Santa Rosa. En la jornada estuvieron presentes representantes del Foro PRESIDA que está integrado por varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos la Dirección de Epidemiología de La Pampa. Allí se realizaron testeos rápidos para VIH y sífilis y se brindó asesoramiento sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, diagnóstico y tratamiento. De igual modo y durante el transcurso de la semana se llevarán a cabo en distintas localidades de la provincia actividades de promoción, prevención y testeos.

