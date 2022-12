Ziliotto destacó la economía ordenada de La Pampa: “la provincia es una oveja negra”

Compartir esta noticia:











En el lanzamiento de anuncios para el sector privado y una nueva promoción del Banco de La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto destacó el orden económico de la provincia y la sinergia entre el sector público y privado.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, resaltó la iniciativa impulsada por el Banco de La Pampa. “Como es una costumbre del Gobierno Provincial, utilizando todas las herramientas institucionales y financieras económicas, estamos dando un paso más en lo que planteamos que debe ser este movimiento virtuoso de intervención en la economía para potenciarla, como el estado se hace cargo en tiempos difíciles, de ponerse al hombro a la economía”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En esto, venimos dando muestras, sobre el rol del estado a partir de la concepción de que el motor de la economía es el sector privado, pero que el sector privado necesita al sector público como un socio estratégico para desarrollar la economía y generar crecimiento, desarrollo e inclusión, con igualdad de oportunidaes en cada rincón”, dijo.

“Desde el Gobierno Provincial, no solo sostenemos el consumo a partir de la decisión de que los salarios públicos, en tiempos tan difíciles, no pierdan ante este proceso inflacionario que nos pega a todos, sino también, como el estado tiene capacidad para hacer socios, no solo en las épocas de bonanza, sino en las épocas de crisis. Y esto es una muestra más. El otro día tomamos la decisión de aliviar el costo del dinero, en aquellas empresas que tomaron deuda a partir de un escenario totalmente económico al que vivimos hoy”, recordó el mandatario.

“Por eso, este análisis está atravesado por una tasa fijada por el Banco Central que corren el punto de equilibrio de sustentación de las empresas y a muchas, las saca del mercado. Entonces, tomamos la decisión de una transferencia más del sector público al privado de 480 millones de pesos. Vamos a seguir monitoreando y dando respuestas. Hemos logrado un crecimiento de la economía a partir de una mayor actividad económica y que ha derivado en una creciente generación de empleo privado y es algo que tenemos que sostener a rajatabla, utilizando todas las herramientas del estado provincial, para que así sea”, dijo Ziliotto.

“Y otro tema que también tiene que ver con respaldar la sustentabilidad de la actividad económica, que es apuntar a que no se nos caiga el consumo. Ideológicamente, vemos al consumo como una de las principales herramientas de reactivación económica, cómo se genera actividad económica, de abajo hacia arriba, dándole mayor poder adquisitivo a los asalariados y cuentapropistas, que, a partir del consumo, generan actividad económica. Las promociones que generamos del Banco de La Pampa, no solo abre la posibilidad de generar mayor facturación de comercios, industrias, servicios, sino también, indirectamente, general un incremento del poder adquisitivo del salario, porque se paga por un bien durante 9 meses, en cuotas y a un precio congelado, con el efecto que significa el impacto de la inflación. No solo mantenemos el nivel de ventas, sino que damos mayor capacidad de compra al salario de las y los trabajadores”, destacó Ziliotto.

El mandatario provincial recordó que este tipo de medidas económicas se vienen desarrollando desde el primer día de su gestión. “Y las vamos a seguir impulsando, porque tenemos la capacidad, como gobierno provincial, de tener una provincia históricamente ordenada, que claramente es ‘una oveja negra’ en la economía nacional y otras economías provinciales. Hoy tenemos el enorme orgullo de haber presentado ante la Cámara de Diputado un presupuesto que está ordenado, que no genera déficit fiscal y que a su vez no genera déficit fiscal que se transfiere al sector privado”.

“Hoy, el impacto de los servicios de la deuda en el presupuesto provincial tienen la incidencia del 0,02%, si lo comparamos con valores de otras provincias y vemos el impacto que tiene muchas veces gastar más de lo que se genera, los desfasajes que eso produce. Estos son los principales activos que hoy tenemos a lo largo de la historia de La Pampa y que nos permite, en épocas difíciles, de hacernos cargo mantener una actividad económica que nos permita seguir generando trabajo privado y aventar toda una situación que genere la necesidad de suspender o despedir empleados. En esto nos van a encontrar juntos, tengan la certeza de que lo vamos a hacer y sigan contando con nosotros”, cerró Ziliotto.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios