ATE acusa a Kohan de “ningunear a trabajadores de la salud”

Compartir esta noticia:











La Asociación de Trabajadores del Estado salió al cruce del ministro de Salud, Mario Kohan, por dejar fuera del pase a planta permanente a unos 400 monotributistas

“Ante las declaraciones del señor Ministro de salud de la provincia, Dr. Mario Kohan, desde la Asociación Trabajadores del Estado queremos decir que todavía seguimos sin entender qué se hizo respecto de lo que dijo el Gobernador. Hubo muchísimos compañeros y compañeras monotributistas que sí tuvieron la posibilidad de acceder a una Planta Permanente, sin la condición de haber ingresado en pandemia, no así quienes hoy en día siguen reclamando por estabilidad laboral”, señala ATE en un comunicado que lleva la firma de la secretaria General, Roxana Rechimont, y el secretario adjunto, Néstor Chazarreta.









“Compañeros y compañeras que están bajo la modalidad, como bien dice, ley 1.420, que es el único modo de contratación que el Ministerio de Salud ha implementado para cubrir la falta de recurso humano, profesionales, en los Centros de Salud y Hospitales de la provincia. Nos parece una total falta de respeto que asegure que «no hay excluidos» en el listado de dicha ley, cuándo así lo ve la sociedad y así lo sienten las y los compañeros que han trabajado antes y durante la pandemia, incluso hasta con más de 10 años de antigüedad en lo profundo del interior de la Provincia de La Pampa. Parece que es más fácil aprovecharse de la buena voluntad y de la ilusión de una futura planta estable para estos trabajadores, a quienes nunca se les ofreció otra alternativa, porque de lo contrario no estaríamos haciendo todas las semanas jornadas de visibilización y concentración fuera de la Casa de Gobierno para pedir que sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras del Estado”, añaden.

“Nos entristece que desde su lugar de Ministro de Salud de la Provincia, un cargo que se le reconoce por su trayectoria como médico en salud pública, no pueda entender la frustración de que el propio Gobierno que los contrata y les prometió la estabilidad laboral, hoy, luego de haber estado en la primera línea atendiendo y conteniendo a la población pampeana a lo largo de todo el territorio, sean ninguneados y no se les reconozca el derecho a ingresar a planta permanente”, lamentan.

“Señor Ministro, 10 años que estos compañeros y compañeras no tienen aguinaldos, ni vacaciones, ni ART que los cubra. Usted evidentemente no entiende de la frustración de esperar años con una promesa que no llega”, enumeran.

“La Ley 1420, se ha transformado en un método extorsivo del Estado, que usa a las y los trabajadores por necesidad laboral, con el engaño de que es un convenio de partes. Pero la realidad es que obliga a reconocerlos y los compañeros a trabajar plenamente como el Sistema de Salud Pública quiere, sin opción alguna”, denuncian.

“Dice usted, ahora, luego de que han cumplido y cumplen cubriendo las necesidades durante todo este tiempo, que «nadie los obliga», cuando en realidad debería reconocerles por todo el tiempo que tienen trabajando para éste ministerio qué los discrimina. Seguimos exigiendo una mesa de diálogo para resolver ésta problemática y como dijimos siempre, ‘QUE NADIE SE QUEDE AFUERA’”, indican.

Por último, “también queremos pedir públicamente algo que ya hemos pedido, ya que como dice usted, ‘en el René Favaloro ya están trabajando’, nos permita recorrer las instalaciones y hacer una inspección de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, para saber en qué condiciones van a trabajar nuestros compañeros y compañeras. Somos los representantes de las y los trabajadores, y también somos los únicos que aún no pudimos visitarlo, y no tenemos una justificación de porque no lo permite”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios