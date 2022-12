Ricardo Araujo: “Si permitimos que la derecha tome el poder, la vamos a pasar mucho peor”

Compartir esta noticia:











El exsecretario General de ATE La Pampa, de la CTA, y hoy referente del Partido del Trabajo y del Pueblo, Ricardo Araujo, adelantó que pedirán sumarse al Frente Justicialista Pampeano para ser parte de la unidad popular que busca “evitar que la derecha gane las elecciones”.









El PTP participó del Cabildo Abierto, del que fueron parte el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista Revolucionario y la CTA Autónoma, que ayer por la noche lanzó un plan de lucha para evitar que se realice un ajuste a los Potenciar Trabajo.

“Decidimos hacer una especie de Cabildo para salir a reclamar para expresar las ideas de la militancia, teniendo encuentra que estamos viviendo una situación compleja, comienza un proceso electoral y si bien el Gobernador habló de unidad, pero esa unidad no se refleja en los hechos”, agregó

“Nuestro partido está en el Frente de Todos, pero no está en el FreJuPa. Creemos que nuestros sectores deben ser considerados, como nos tuvieron en cuenta en la pandemia, cuando hubo que asistir a los sectores más postergados, ahora que comienza la campaña electoral también queremos ser considerados y que se escuche a nuestros sectores”, añadió.

“Hasta ahora no hubo reuniones del FreJuPa y no hemos tenido la oportunidad de ser escuchados para integrarnos”, añadió.

– ¿Se puede hacer algo?

– Hay un proceso de ajuste que comienza con el acuerdo con el FMI, que nos lleva a la desunión nacional. Y para cumplir con esos planes, el gobierno tiene que hacer el ajuste, y en ese ajuste entran todos estos compañeros que viven de una asistencia del estado

– ¿Pero se lo puede evitar desde el oficialismo?

– Nosotros no estamos en el oficialismo porque tengamos algún beneficio, sino que creemos que hay que estar por la unidad de todos los sectores populares para evitar que triunfe la derecha en la Argentina, que maneja los medios de comunicación, tiene fluidos contactos con las naciones imperialistas y eso hace que manejen los resortes claves de la economía nacional. Si permitimos que esa derecha tome el poder, la vamos a pasar mucho peor. Esa es la pelea principal, después la pelea por los intereses que estamos reclamando, creemos que no se los va a poder derrotar, si no se hace hincapié en la soberanía nacional y si no se hace una política de cubrir las necesidades de los sectores populares.

– Se trata de nombres, ¿están más cerca de Massa, Cristina, Alberto?

Creemos que los tres sectores que tiene el gobierno, coinciden en pagarle al FMI, con el ajuste, no creemos que haya un sector distinto, pero el FdT es heterogéneo, los partidos tienen intereses distintos, pero lo que pasa es que hay que democratizar el Frente de Todos

