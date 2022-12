Compartir esta noticia:











El DT de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa luego del 2-1 sobre Australia en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.









«Estamos satisfechos. El partido de hoy fue muy difícil. Ellos hacen una presión muy asfixiante, físicamente estaban más enteros que nosotros. Nos costó el primer tiempo, abrió la lata Leo. Después de ahí mejoramos, el segundo tiempo sobre todo. En el descanso corregimos algunas cosas y el equipo no mereció sufrir esos últimos minutos, porque tuvimos para ampliar la diferencia. En general, creo que hicimos un partido típico de un Mundial y con todas las connotaciones que tiene», comenzó Scaloni.

«Estos jugadores nacieron para jugar este tipo de partidos. Están capacitados para esto. Les digo que jueguen al fútbol, que hagan lo que saben hacer. A veces el apuro, la ansiedad te hace jugar diferente, y la idea es que, aunque puedan pasar cosas como perder con Arabia o que Australia te complique, nosotros no tenemos que dejar de creer en nuestro fútbol. Tienen que confiar en ellos», agregó.

«No sé si el resultado fue corto pero sí siento que tuvimos situaciones para no terminar de esta manera. Si terminaba 2-0 no estaba mal, pero el fútbol tiene estas cosas. Al final, lo terminás pagando. Ellos entienden lo que es el fútbol: tenés que pasar momentos. Hay momentos en que dominás el partido, momentos en que tenés que ir a la guerra, a presionar, a correr, tenés que dar hasta la última gota de sudor, hay momentos en los que tenés que defender. Yo creo que en todas las facetas del juego, el equipo entiende lo que tiene que hacer. Después se puede recibir un gol, perder como con Arabia, pero entienden cómo se puede jugar cada partido y eso es lo más importante que transmite el grupo. Es emocionante estar acá, parece que estamos jugando en Argentina. Son recuerdos que se tiene que llevar todo el mundo, es inolvidable ver a estos chicos jugar así, a Leo jugar así. Son momentos únicos», sumó.

“El festejo con la gente es una inyección de moral única”. El DT de @Argentina, Lionel Scaloni, pone de manifiesto cómo impacta en el plantel el afecto y apoyo de la gente. 🔴 Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/3ciTGOU6b9 — Televisión Pública (@TV_Publica) December 3, 2022



¿Di María podrá jugar ante Países Bajos?

Fideo sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda en la victoria ante Polonia: «Esperemos que esté. Hoy no estaba en condiciones de jugar, no era necesario que se cambie. Teniéndolo en el banco, siempre es una tentación. Estando en dificultad de condiciones, me parecía que no íbamos a hacerle un favor a nadie, ni a él ni al equipo. Espero que, con el correr de los días, pueda mejorar y llegar al partido», exclamó Scaloni.

Cómo está Papu Gómez

«Tenía una molestia grande en el tobillo, pero aún así yo tenía la sensación de que el equipo necesitaba otra cosa, que fue lo que intentamos con Lisandro: hacer la salida con un pie zurdo, subirlos al Huevo y Nahuel, y por dentro tener a los tres volantes más Leo. Mejoramos en esa instancia», explicó el DT de la Selección Argentina.

