Inaugurarán la biblioteca sindical “Oscar Mario Montes de Oca” 

Compartir esta noticia:











El miércoles 7 de diciembre a las 18hs, se inaugurará la Biblioteca Sindical “Oscar Mario Montes de Oca”, en homenaje a la militancia y compromiso del compañero que fuera dirigente gremial y diputado provincial; además con esta obra se genera una usina de pensamiento y análisis de la realidad desde la propia organización obrera.

En el mismo día la licenciada Flavia Helguera brindará el taller “La militancia de la lectura desde la capacitación y la cultura sindical” en la sede de UPCN Seccional La Pampa, destinado a delegadas, delegados y comisión directiva, con el objetivo de seguir formando cuadros sindicales y consolidar las acciones en el campo cultural y político del y desde el sindicato.

Desde UPCN destacaron que “es oportuno destacar la pertinencia de las acciones gremiales y políticas que se articulan con las económicas y socioculturales, que conforman una matriz de interpretación e intervención en el campo ideológico, un capital simbólico que el sindicalismo consolida y amplía generación tras generación y, especialmente, UPCN, con proyectos como Guitarras del Mundo, la colección Arte y Trabajo en la Argentina, que cuenta con obras pictóricas de Ricardo Carpani, Antonio Berni, Juan Grela, Antonio Seguí, Juan Carlos Castagnino, Carlos Alonso, Daniel Santoro, entre otros, el CIPER (Centro de Interpretación del Peronismo) y la conservación de la casona Art Nouveau, donde funciona la sede del Concejo Directivo Nacional, que ha sido declarada patrimonio cultural e histórico”.

Comentaron que “El primer afiliado del gremio fue Juan Domingo Perón, que señalaba el 12 de abril de 1954, en el Acto de Clausura del Primer Congreso Argentino de Bibliotecas Populares, desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes:. “Es indudable que la biblioteca es un elemento de cultura; es indudable que la biblioteca es una fuente de la verdad, pero es también indudable que para que sacien su sed en esa fuente de la verdad y de la cultura los sedientos de ellas es necesario que el camino de acceso este siempre libre y que las responsabilidades de llegar sean permanentes y reales […] Nosotros no concebimos la cultura para los círculos de la ‘elite’. Nosotros concebimos la lectura para el pueblo. Nosotros no creemos que un país sea culto porque tenga unos cuantos sabios muy sabios, en tanto tenga muchos millones de ignorantes muy ignorantes. Constituiremos una nación culta cuando la mayor cantidad de hombres y de mujeres haya tenido posibilidades de desarrollar, en un orden o en otro, una cultura general. Queremos un pueblo culto y no un pueblo formado por muchos millones de hombres a quienes les ésta vedada la cultura, aun cuando un pequeño sector de el le sea posible el acceso a esa cultura y el desarrollo extraordinario de la sabiduría”.

Sostienen que “Pensamos y sentimos desde UPCN, tanto como unidad de concepción como unidad de acción, que la cultura es creación del pueblo, porque las como los artistas emergen de la propia comunidad, por lo tanto las trabajadoras y los trabajadores son sus protagonistas”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios