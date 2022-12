El Frente Popular Darío Santillán se manifiesta en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Marchan este miércoles 7 de diciembre por la mañana a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

En un comunicado de prensa, el Frente Popular Darío Santillán – UTEP, indicó que se manifiestan por “la universalización de los programas sociales y el reconocimiento al trabajo de la Economía Popular”.

Destacan que la movilización se hace desde las 10 de la mañana en Civit 210 "para exigir la universalización de los programas sociales y el reconocimiento al trabajo de la Economía Popular".









“El ajuste no puede caer sobre las espaldas de los más humildes. La mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. De los 4 millones de trabajadores inscriptos en el ReNaTep apenas 1.300.000 están reconocidos aunque permanentemente puestos bajo la lupa. Por eso planteamos la ampliación y universalización de los programas sociales, para evitar la burocracia, el corporativismo, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución”, indican.

“Necesitamos también que las cooperativas y las organizaciones sociales que están en el territorio tengan un acompañamiento serio de parte del Estado Nacional, herramientas para producir, vestimenta para poder trabajar y alimentos de calidad para los comedores comunitarios que asisten a los vecinos y las vecinas que están abajo de la línea de pobreza”, añaden.

“Lejos de proponer soluciones el Estado estigmatiza a las mismas organizaciones que garantizaban derechos en pandemia, quieren desarticular el potenciar trabajo del salario mínimo e incluso gambetean en declaraciones la posibilidad de recibir el bono navideño”, resaltan.

“No somos un gasto, somos trabajadores y trabajadoras que inventamos el trabajo para alimentar a nuestras familias, no somos el problema, somos parte de la solución. El día que lo entiendan podremos empezar a transformar la realidad para el lado de la justicia social. Mientras esto no ocurra seguiremos peleando por nuestros derechos, no tenemos nada que ocultar y poco que perder. Lo poco que tenemos lo hemos conquistado en la calle y lo vamos a defender de la misma manera, donde parece que es la única forman que nos ven, en las calles”, finaliza la convocatoria.

