Las Mellizas: Muestra fotográfica en la histórica panadería de Monte Nievas 

El sábado 10 de diciembre, a las 18 horas, la fotógrafa Marisol Daratha abrirá las puertas de Las Mellizas, la histórica panadería de su familia en Monte Nievas, para ofrecer un recorrido por la antigua cuadra, con su maquinaria original, y una instalación artística que incluirá fotografías de su autoría -algunas de su archivo familiar- y una serie de objetos de aquellos años de actividad en la panadería.



En la muestra, denominada “Monte Nievas”, la identidad, el territorio y la obra, dialogan y establecen puentes temporales no lineales, que invitan a dejarse conmover con aquello que, sin dudas, captó la atención de su autora y que al hacerlo fue configurando su propia identidad y su obra.

En “Monte Nievas” confluye una muestra fotográfica, un recorrido histórico y una instalación: “Muestra porque verán mi obra, compuesta por 35 fotografías. Un recorrido fotográfico, porque habrá fotografías de mi archivo personal y familiar. E instalación, porque se podrán ver objetos de la panadería”, adelantó la fotógrafa Marisol Daratha. El cierre estará a cargo de la cantautora Vero B.

12 años

El proyecto “Monte Nievas” surgió alrededor de 2018, “de una conversación informal con amigues fotógrafes, en el que charlábamos sobre los respectivos trabajos que cada une venía realizando, sus miradas, sus deseos personales, las ganas de mostrarlos o no. Así nació la posibilidad de mostrar este trabajo sobre mi localidad natal, Monte Nievas, que está a 90 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa – para quienes no conozcan-. Es una localidad muy chiquita, al que quiero mucho y es un lugar muy importante, porque pasé la mitad de mi vida ahí. Mi familia tiene una panadería que se llama “Las Mellizas”, que ahora ya no funciona, pero sí lo hizo mientras yo viví en Monte Nievas, y que es el lugar donde me crie, un lugar muy significativo para mí. Por esas razones surgió la idea de montar la muestra en ese lugar. ¿Qué mejor que mostrarle a mi pueblo, lo que venía retratando y en ese espacio, que es tan representativo para mí?”, contó la fotógrafa.

Ese territorio primario, observado y vivenciado desde la panadería familiar, fueron modelando su singular manera de mirar el mundo y por ende, configurando su propia obra.

La instalación que podrá visitarse el próximo sábado, invita a un recorrido por el territorio de origen y la particular ligadura a la identidad que allí se configura. Pero también ofrece la posibilidad de trasladarse en el tiempo.

Esta obra actualiza el pasado y reescribe la propia historia. A su vez, en la instalación y el montaje, el símbolo de un punto en el devenir incesante de los días para establecer como posibles, nuevos y desconocidos recorridos.

“En principio, esta muestra se iba a realizar el 4 de abril de 2020, porque la primera foto la tomé el 3 de abril de 2010. Me gustaba la idea de que 10 años después pudiera mostrarle a todes estas fotografías. Pero pasó que el 20 de marzo de 2020 –si no me equivoco – se cerró todo por la pandemia. Así que esta muestra estuvo guardada en unas cajas hasta este próximo sábado 10 de diciembre, a las 18 horas”.

Colectivo

Marisol Daratha integra el colectivo de fotógrafes “Coso”, un grupo que reúne a fotógrafos y fotógrafas de Santa Rosa surgido en 2018, con la intención de generar espacios de circulación y producción de obras visuales.

“Monte Nievas, es una muestra autogestiva, pero recibí gran ayuda, apoyo y trabajo de mis amigues de “Coso – Fotografés”, el colectivo que integro, con el que recaudamos dinero para hacer las copias, los marcos y demás. Se trabajó mucho para poder llevarlo a cabo y les estoy eternamente agradecida. Sin elles, esto no sería posible”, concluyó Daratha.

Marisol Daratha realizó talleres de fotografía con Javier Martín, Joaquín Rodríguez y Alberto Natán. En 2016, su obra “Soledad Seis”, fue seleccionada por el Museo Provincial de Artes, en la Convocatoria Nacional del Bicentenario y en 2018, por la Convocatoria del Salón Nacional de Artes Visuales, con su obra «Romance».

