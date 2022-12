Abuelas y organismos de Derechos Humanos criticaron la condena contra Cristina

Compartir esta noticia:











Mediante un comunicado de prensa, diferentes organismos de Derechos Humanos criticaron la condena a seis años de prisión de la vicepresidenta Cristina Fernández y advirtieron que “pretenden proscribir y privar de la libertad a una referente popular indiscutible para la vida política argentina”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro enérgico repudio frente al fallo condenatorio a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, producido por el Tribunal Oral Federal número 2, a cargo de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

La llamada causa Vialidad, en la cual se imputan supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, tanto a la Vicepresidenta como a varios funcionarios de su gestión como Presidenta de la Nación, en la ejecución de obras realizadas en Santa Cruz, fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acredito la comisión de delito alguno.

Esta es uno de los principales argumentos para cuestionar como arbitrario todo el proceso acusatorio orquestado en el ámbito Federal, pues violenta el principio elemental del derecho por el cual no se debe juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho.

Mas allá de que los argumentos del Tribunal no se han divulgado y que la sentencia no se encuentra firme, consideramos que la estrategia judicial del TOF nro. 2 y previamente la acción mediática de la Fiscalía actuante, son parte de un mismo lineamiento de persecución política con que se ha venido hostigando a diversos ex funcionarios y a numerosos referentes políticos y sociales opuestos a las políticas neoliberales que tanto daño han generado a nuestra sociedad.

Llama poderosamente nuestra atención que no se haya tenido en cuenta la complicidad o cercanía política entre los miembros del Tribunal y el ex presidente Macri, datos ampliamente conocidos y acreditados públicamente. Bastarian estos hechos para deslegitimar y considerar nulas las resoluciones de los mencionados magistrados.

Consideramos que esta condena constituye un hecho político de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política sufridas por Cristina Fernández.

Nos llena de indignacion que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina.

Por todo ello señalamos nuevamente nuestro rechazo y la profunda voluntad de seguir reclamando el cese de estos actos profundamente cargados de misoginia y discriminación.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Abuelas de Plaza de Mayo

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

H.I.J.O.S Capital

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Asociación Buena Memoria

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.

