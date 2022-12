Avendaño contra recortes de planes sociales: “eso, en un gobierno peronista, no nos gusta un carajo”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial del Movimiento Evita, Leonardo Avendaño, criticó la proscripción a Cristina y el recorte de planes sociales a nivel nacional. “El hilo siempre se corta por lo más delgado”, criticó.

El diputado provincial del Movimiento Evita, Leonardo “Tapera” Avendaño, dialogó con Plan B, en el marco de la movilización realizada este miércoles sobre la ruta nacional 35. “Hace pocos días aprobamos un plan de lucha, dado que los compañeros no iban a cobrar los planes Potenciar Trabajo. Ese fue el disparador que generó las movilizaciones en todo el país, el día de hoy”.

“Terminamos de comprobar que hay compañeros en La Pampa que no han cobrado. Hay algunos que tienen el depósito y otros no. No sabemos si tendremos coletazos de esos 20.000 casos que no cobrarían los planes por alguna irregularidad. Y además, queremos saber cuál es esa irregularidad”, dijo Avendaño.

El legislador provincial del Movimiento Evita manifestó su decepción ante la política implementada desde Desarrollo Social de Nación. “Desde el primer momento se dijo que los últimos serían los primeros y, como siempre, los últimos, siguen siendo el instrumento de ajuste para la sociedad. Está comprobado que el hilo se corta por lo más delgado y eso, en un gobierno peronista, no nos gusta un carajo”.

El legislador añadió que está chequeando si hay planes caídos en La Pampa. “Además, estamos consultando con otras organizaciones hermanas, en las unidades de gestiones. Sí sabemos que hay compañeros que no han cobrado. Unos sí y otros no”, agregó.

Consultado sobre la condena a Cristina Fernández, Avendaño dijo que “ahora el escenario político nacional pasa a tener una persona proscripta, de una forma irregular, en un juicio que está teñido de un sesgo persecutorio, con la clara intención de proscribir a una persona”.

“En este caso, es Cristina Fernández, pero con ese modus operandi, puede venir por otros actores de la política argentina o dirigentes sociales y proscribirlos o detenerlos. Está claro que el poder ya no precisa a golpes de estado ni a las corporaciones, para eso tienen al partido judicial”, dijo Avendaño.

El legislador del Movimiento Evita criticó la falta de apoyo a Cristina en La Pampa. “No vi manifestaciones espontáneas, ni a sectores salir a la calle. El silencio de algunos actores políticos, tiene que ver con la reacción popular, hay actores que se manejan con el calor, o no de la lucha. Si hay reacción popular, algunos saldrán a decir que está mal (el fallo) Y si no, guardarán silencio”.

Consultado sobre si la decisión de no ser candidata en el 2023 resuelve un problema para el PJ, Avendaño precisó: “que no sea candidata, al Frente de Todos lo obliga a trabajar en pos de la unidad. Y a todos los demás actores y algunos espacios que pretendían que Cristina fuera candidata, los obligará a tener que construir una unidad, que en los hechos, está bastante maltratada”.

“Sin Cristina, habrá que generar un hecho político en el cual seamos capaces de volver a convocar al pueblo argentino en un proyecto que lo aglutine. Yo no sé si los demás actores del Frente de Todos tienen la convocatoria de Cristina Kirchner, que es una mayoría intensa. Será tarea de los otros actores referentas, y referentes políticos, capaces de volver a aglutinar al pueblo argentino en un proyecto que se sienta representado”, dijo Avendaño.

La baja de planes para beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo

Cabe recordar que, desde que asumió la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el gobierno nacional continuó con el análisis caso por caso para detectar posibles incompatibilidades entre beneficiarios y beneficiarias.

En el marco de las actuaciones que lleva adelante el Ministerio con la finalidad de identificar potenciales incompatibilidades e inconsistencias que pudieran surgir en la conformación del padrón de titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local «Potenciar Trabajo» con el cual se debe liquidar el mes de noviembre, se requirió al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social el padrón de titulares con el entrecruzamiento requerido a partir de las bases de datos proporcionadas por la AFIP, en cumplimiento del levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez Julián Ercolini.

Luego de hacer un entrecruzamiento de datos, la cartera social se procedió a dar de baja a 20.410 beneficiarios que no cumplían con los requisitos para ser titular del Potenciar Trabajo.

El Ministerio de Desarrollo Social remarcó que se «continúa con el análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades».

Actualmente, se está implementando un nuevo proceso de validación de identidad de la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo, un trámite gratuito y obligatorio que se realiza a través de la app o la web de mi Argentina, que será condición ineludible para mantener la titularidad del programa.

Hasta el momento, más de 500 mil personas lo han realizado, y el procedimiento continúa abierto hasta el 6 de enero: consiste en confirmar datos personales, indicar la trayectoria educativa y los intereses en cuanto a la continuidad de los estudios o la formación laboral, las actividades realizadas y los datos sobre la unidad de gestión de la que forman parte.

