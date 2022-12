El Partido Humanista pide la elección de jueces a través del voto

Compartir esta noticia:











Desde el Partido Humanista se refirieron a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de condenar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos: “El fallo es un armado corrupto”.

En un comunicado de prensa el Partido Humanista, titulado “Reforma de la justicia contra el Golpe Judicial y apoyo a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo lo siguiente:

El fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un armado corrupto de una justicia que está lejos de obrar con equidad, imparcialidad y cumpliendo las premisas constitucionales que dan razón y sentido a este país.

Hasta hace muy poco tiempo en Argentina parecía que, aún con altibajos, los Derechos Humanos estaban vigentes, siempre luchando por ampliar su vigencia, pero teníamos la sensación de haber dejado atrás épocas violentas de nuestra historia. Pero después de dos hechos que tienen por blanco a la misma persona, las dos veces presidenta y actual vicepresidenta, el contexto ha cambiado totalmente.

El primero fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner que no fue investigado como corresponde a este terrible atentando contra una ex presidenta. El segundo es la reciente condena por aparentes delitos en un juicio enmarañado de vicios, atropellos, etc, pergeñado por el fascismo renacido entre los oligarcas vernáculos de derecha, la parte mas corrupta y vendida del periodismo y una mafia judicial que sin pudor atropella no solo a Cristina sino al pueblo argentino y nos hace recordar a las acusaciones que ya delataba otrora el Martín Fierro contra “los jueces protegiendo y beneficiando a los que se creían dueños de este país”.

Es por todo eso que el Partido Humanista, haciéndose eco del resto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y organismos de Derechos Humanos, declara su apoyo incondicional a Cristina Fernández y hace fuerte su reclamo como lo hiciera desde su fundación en 1984, pidiendo LA ELECCIÓN DE JUECES a través del voto popular y la terminación de las prebendas y beneficios que este sector sostiene descaradamente desde hace mucho tiempo.

Finalmente, el Partido Humanista alerta sobre los riesgos futuros de este accionar de la justicia, que puede reciclar una confrontación estéril y anacrónica en niveles que ya creíamos superados.

