Compartir esta noticia:











La subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, salió a responder las criticas de la diputada del PRO, María Laura Trapaglia, sobre la ausencia del Estado pampeano en «los temas importantes».

La funcionaria provincial rechazó los dichos de la legisladora de la oposición y aseguró: “decir que en La Pampa hay un estado ausente o que no hay inversión es desconocer las políticas públicas».

Y agregó: «el Estado pampeano es modelo a nivel país en el desarrollo de todas las políticas públicas”









A partir del video que se viralizó, en el que un joven agrede a unas chicas y luego la policía interviene con disparos al aire y violentando a una adolescente, Trapaglia dio a entender que el Estado provincial estaba ausente frente a estas situaciones.

“Si hay algo que está presente en la provincia de La Pampa es el Estado, y la inversión en Educación, Salud y Seguridad. Puedo hablar desde el ámbito educativo, donde se invierte constantemente, permanentemente y justamente este año ha trabajado y profundizado las políticas públicas con estudiantes, al interior de las escuelas, en todo lo relacionado a la convivencia escolar y al tratamiento de la violencia, que es social, y que este año pudo haber entrado a la escuela”, añadió Feuerschvenger a la Agencia Provincial de Noticias.

La funcionaria provincial agregó que desde la cartera educativa «se hicieron jornadas no convencionales, círculos de diálogo, Consejos de Aula, se habilita la palabra, se abordan los conflictos, se han llevado adelante prácticas restaurativas, el Ministerio de Educación cuenta con un área de Mediación Escolar donde justamente se desarrollaron prácticas restaurativas donde ha acompañado inclusive el Poder Judicial, ejemplo a nivel provincia y a nivel país, de lo que los y las estudiantes pueden llegar a consensuar y a acordar a través del diálogo; se abrieron todas estas posibilidades. Los círculos de diálogo se hicieron entre docentes y estudiantes, con las familias, los y las estudiantes participaron en variadas propuestas para abordar estos temas y una clara muestra de Estado presente es el trabajo de la Interministerial donde Ministerios de Salud, de Educación, de Seguridad, de Desarrollo Social, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público Fiscal y sindicatos docentes trabajamos con la Guía de Orientación para la Intervención en las Instituciones Educativas donde hay un capítulo completo dedicado a la convivencia escolar, allí se detallas acciones preventivas, basadas en el dialogo y también cuando hay situaciones que se desatan con estudiantes cómo intervenirlas, es decir, no podemos hablar de ninguna manera que no hay un Estado presente y que no hay inversión en la provincia de La Pampa”.

“Decir que no hay inversión es un desconocimiento de las políticas públicas de la provincia de La Pampa. En el Presupuesto 2023, explicado el día que fuimos a la Cámara de Diputados, hay cargos para todos los niveles y modalidades, específicamente expliqué que los cargos de docentes de apoyo a la inclusión son para acompañar la primera infancia y para todos los niveles y modalidades donde se necesite este acompañamiento y este fortalecimiento de los equipos de apoyo a la inclusión. La Pampa tiene en todos los rincones de la provincia equipos desde la Sala de 4 años hasta el nivel Secundario, pero también para Secundario y Primaria de Adultos, es decir, el acompañamiento de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, está en todo el territorio provincial y año a año se incrementan en el Presupuesto provincial estos cargos para acompañar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes”.

“El Estado provincial de La Pampa es modelo a nivel nacional en desarrollo de todas las políticas públicas; quien dice que en La Pampa no hay inversión en tres áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad desconoce las políticas públicas de esta provincia. No hay mucho más para decir, a la vista está cómo funciona el sistema educativo de la provincia, nuestros estudiantes son reconocidos en la provincia, premiados fuera de la Provincia, a nivel internacional, hay un sistema educativo que funciona, negar esto es desconocer la realidad”, concluyó

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios