Jubilada pide que la incluyan en el listado de viviendas del IPAV en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











La mujer se anotó por primera vez cuando tenía sus hijos a cargo. Hoy es jubilada y vive sola. Pide ser incluida en el listado de viviendas que se entregarán en la capital pampeana.

Carla Graciela Gaitán le contó a Plan B Noticias que se anotó por primera vez en 2004 para recibir una vivienda social. En ese momento tenía un plan jefas de hogar y sus hijos a cargo. Hoy, 18 años después, está jubilada, paga un alquiler y vive sola.









“Nunca me tocó la casa y ahora no estoy ni siquiera en el listado, me pasaron a uno para viviendas para jubilados, pero eso es solo un proyecto, no tiene casas para adjudicar”, señaló.

“Ya hice todos los planteos que había que hacer, fui al IPAV las veces que tuve que ir, y ahora no estoy en el listado de las viviendas que se van a entregar. Me pasaron a ese listado sin consultarme y lo peor, es que no hay casas para jubilados”, lamentó.

La mujer pidió que el IPAV la incluya en el listado de las viviendas a adjudicar en Santa Rosa: “tengo antigüedad, me reempadroné las veces que fue necesario, fui actualizando mi situación, y necesito una casa. Soy jubilada y pagar el alquiler es muy difícil”, señaló.

“Le pido a la gente del IPAV que me incluya en el listado”, apeló.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios