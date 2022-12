Alberto Fernández: “propongo que nuestra utopía sea la igualdad”

Compartir esta noticia:











En el marco del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el presidente Alberto Fernández expresó su mensaje en homenaje a la conmemoración de la vuelta de los gobiernos democrático tras el fin de la última dictadura cívico militar. En ese sentido, propuso que en este período «nuestra utopía sea la igualdad”.









“Hoy comenzamos el camino hacia los 40 años de la recuperación de la democracia”, señaló el mandatario al tiempo que recordó “el sufrimiento de la guerra de Malvinas, el clamor de las Madres y Abuelas de Plaza de Matyo pidiendo respuesta por los desaparecidos”, el fin de la dictadura cívico militar y la llegada al gobierno de Raul Alfonsín. “Hicimos posible lo que parecía imposible. Y esa es una victoria de nuestra sociedad”, añadió.

Hace 40 años, nuestra utopía fue la democracia. Hoy les propongo que nuestra utopía sea la igualdad.#DíaDeLaDemocracia y de los Derechos Humanos 🇦🇷 pic.twitter.com/y4ZxsHi6R9 — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2022

En este sentido afirmó: “Sabemos que en democracia vivimos mejor. Pero también es cierto que no pudimos, no supimos, terminar con las injusticias y las desigualdades”, por eso, “quiero invitarles a soñar los próximos cuarenta año. No podemos perder más tiempo. Es el momento de mirarnos a los ojos, reconocer todo lo que logramos, y hacernos cargo de lo que falta”, indicó el Presidente a la vez que convocó a hacer “acuerdos mínimos para construir la gran nación que soñamos”.

“Hablemos del modelo económico para el crecimiento y la distribución; del modelo de desarrollo en relación a las necesidades ambientales. De salud, pero no solo de enfermedades, hablemos de una salud colectiva. De desigualdad social, de género y étnico-racial. De la educación que necesitan los hijos del futuro y debemos empezar hoy mismo. De justicia, sin duda una de las grandes deudas, que daña nuestra democracia. de la riqueza, el talento y la energía que habita nuestro suelo. Hablemos de todo”, enumeró el jefe de Estado

En esta línea, Fernández agregó: “Discutamos todo lo que haya que discutir. No importa si hay conflictos, porque estos y sus resoluciones nos hacen más libres. Porque hablar con el que piensa distinto genera integración, porque separados nos quieren los que solo le hacen daño al pueblo. Dentro de la democracia todo lo que quieran. Afuera, nada”.

