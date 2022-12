Control de choferes: secuestraron un micro en la Terminal de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











En un operativo conjunto entre Trabajo, Transporte y el gremio de la UTA, se controlaron cinco empresas locales y siete choferes, a los que se les pidió la documentación reglamentaria y uno lo incumplió.









Los controles comenzaron previo al inicio del fin de semana largo y comprendieron la inspección de choferes de micros de corta y media distancia que circulan por las rutas provinciales, sin cruzar el límite de La Pampa.

Durante la primera jornada fue secuestrada la unidad de una empresa que realiza el trayecto 25 de Mayo – Santa Rosa. De acuerdo a las autoridades «se verificó que circulaba con el mismo chofer al que se le impidió salir desde Santa Rosa, además de otro conductor que carecía de la libreta de trabajo que obliga a portar el Decreto 1038/97».

Además, se recordó que «las empresas deben presentar en término de cinco días hábiles los libros y registros para determinar el cumplimiento».

La jornada fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Laborales de la Secretaria de Trabajo y Promoción del Empleo, Edgardo Senén González y el director de Inspección y SRT, Gerardo Salvadori, junto a dos inspectores de esa repartición, mientras que desde la Dirección de Transporte intervino el Jefe de Inspectores, Jorge Martínez junto a dos fiscalizadores.

Por parte del gremio de la Unión Transporte Automotor (UTA) participo el secretario gremial, colaborando con datos relativos a las características de la actividad e información valiosa para hacer más efectivo el resultado de las inspecciones.

La importancia del descanso

Las faltas de descansos entre el cese de una jornada y el comienzo de otra, y el exceso de trabajo de la jornada legal son faltas graves que se repiten en los controles de los choferes y muchas veces derivan en accidentes de tránsito. El descanso adecuado de los conductores y el estado en que se encuentran para manejar largas horas en ruta asumiendo la responsabilidad de las vidas de los pasajeros y pasajeras que conducen y, claro, de la suya propia, es algo que a muchos ciudadanos y ciudadanas les preocupa desde hace tiempo.

Un estudio sobre el descanso de los conductores de micros de larga distancia detectó que el 15% presentó somnolencia excesiva. Y el 30% sufre de apneas, una enfermedad que consiste en “pausas de la respiración durante el sueño que terminan cuando el cerebro tiene un pequeño despertar”.

Otro punto que resaltan las investigaciones realizadas es que para que se produzca un siniestro vial no hace falta quedarse completamente dormido, si no que basta con que alguien reduzca su nivel de alerta y su capacidad de reaccionar. El especialista sostiene que hay muchas más personas somnolientas al volante que alcoholizadas, el problema es que, a diferencia de alcohol, el cansancio no se mide, o es más complejo de medir.

