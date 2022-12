Entregaron legajo a familiares de desaparecidos: “esto implica que Néstor no fue anónimo”

Compartir esta noticia:











Se realizó la entrega de legajos a familiares de desaparecidos. “Reconforta que alguien se ocupe institucionalmente de rastrear su vida y cuál fue su destino”, dijo María Cristina Grill, primar hermana de Néstor, desaparecido en 1976.

Este lunes, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, funcionarios provinciales hicieron entrega de un legajo a familires del pampeano Néstor Grill, desaparecido por el terrorismo de estado en noviembre de 1976, en Bahía Blanca.

En diálogo con Plan B, el Director General de Promoción de los Derechos Humanos, Alejandro Osio, dio precisiones del emotivo acto realizado en la Subsecretaría. “Hicimos entrega del legajo del Archivo Nacional de la Memoria a la familia de Néstor Grill, en este caso a María Cristina, que se llegó a este lugar”.

“Este es un proceso de reparación histórica que se está haciendo mancomunadamente entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, para que la información que ha sido recolectada por la Comisión Nacional de la Memoria, por la CONADEP y archivos provinciales, lleguen a la familia y cada familia tenga una copia de la información de cada legajo personal, de las personas que han sufrido el terrorismo de estado”, agregó.

“En el caso de Néstor, sufrió su desaparición en noviembre de 1976 y el objeto del acto era éste”, dijo Alejandro Osio

Por su parte, María Cristina Grill, prima hermana de Néstor, agradeció la entrega del expediente. “Nuestros padres eran hermanos y la vinculación que tenía con Néstor, era de ser muy parecidos y de haber nacido con doce horas de diferencia”.

“Familiarmente, nos consideraban mellizos de distintas madres. Teníamos personalidades que empatizábamos y de ahí, mi acercamiento con él”, añadió.

María Cristina contó que Néstor desapareció a los 23 años, en Bahía Blanca. “Yo me enteré al mes, porque mi padre me lo ocultó. Estudiaba en Mar del Plata y cuando esto sucedió, fue noticia en toda la familia, que se empezó a movilizar, ignorando hasta dónde eran los alcances de la metodología”.

“Distintos familiares con vinculaciones, empezaron a averiguar y a querer ubicarlo. Mi papá decidió que hasta que no volviera a Tandil, no me dijeran nada. Por eso, me enteré a más de un mes de la desaparición de Néstor, pero toda mi familia, se enteró antes”, dijo María Cristina.

Néstor Grill vivía con sus padres y fue secuestrado en presencia de su papá y su hermano. “Él trabajaba en una sedería de origen familiar y estudiaba Ingeniería en la Universidad de Bahía Blanca. Además, prestaba un servicio en Cáritas. Y parece que ese trabajo molestaba”.

“La información que tengo es que cuando querían que Néstor confesara su actividad, se interesaban para que contara sobre su grado de responsabilidad en la imprenta de Cáritas. En esa imprenta, se hacían apuntes para la sociedad e instituciones y se recaudaba dinero, que se enviaba para cubrir necesidades en el servicio que prestaba Cáritas. Se cuenta que en la noche, la imprenta se utilizaba para hacer panfletos de determinadas fuerzas políticas, cosa que Néstor desconocía”.

“Se habla como él y otro muchacho tenían las llaves y contaban con acceso a la imprenta, era responsable de lo que pasaba allí y este era el tema que se contaba en salas de tortura”, señaló María Cristina.

Consultadas sobre si pudieron recuperar sus restos, Cristina dijo que no. “Hay seis o siete personas desaparecidas en Bahía Blanca, que no se han encontrado rastro alguno”.

En referencia al reconocimiento del Estado, Cristina dijo que “esto implica que Néstor no fue anónimo, que tuvo una vida fructífera, con un proyecto futuro truncado. Que alguien se ocupe institucionalmente de rastrear su vida y cuál fue su destino, nos reconforta de ese lugar. Toda vida es valiosa y, en este caso, la vida de Néstor”.

“Además, me parece que, en comunidad, sirve para que el tema esté presente, tener memoria y trabajar para que esto nunca más suceda”, cerró María Cristina.

